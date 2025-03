WWE NXT 11 DE MARZO 2026 .— NXT presenta este martes su especial Roadblock desde el Teatro adjunto al Madison Square Garden, en Nueva York. El gran cartel destaca por la la lucha por el Campeonato NXT entre el actual monarca, Oba Femi, y el Campeón de la División X de TNA, Moose… Femi, quien se coronó a inicios de año, tiene un desafío complicado. El experimentado Moose debutó en NXT el pasado 25 de febrero, derrotando a Lexis King para retener su título. Después de este combate, Femi apareció para confrontar a Moose, confirmando su lucha en Roadblock. Será un choque de titanes, ya que ambos luchadores poseen físicos imponentes y estilos de lucha dominantes. ¿Podrá el invasor de TNA coronarse? La acción de NXT se emite desde The Theater at MSG, en New York City, New York.

El cartel completo de WWE Roadblock es:

WWE NXT 11 DE MARZO 2025: ROADBLOCK

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro