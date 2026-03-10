WWE NXT 10 DE MARZO 2026 .— Jacy Jayne, la Campeona NXT, tiene abierta una guerra a dos frentes. Hace unas semanas, expuso el título ante Sol Ruca, pero ésta fue traicionada por Zaria, así que Jayne pudo ganar la lucha en segundos. Una semana después, Jayne enfrentó a Zaria en otra lucha titular, y como era de esperarse, Sol Ruca intervino, provocando que la lucha se fuera sin resultado. El Gerente General interino de NXT, Robert Stone, en una decisión salomónica, decidió que Jayne expusiera el título para el 17 de marzo en una amenaza triple. Pero antes de ese combate, Ruca buscará redención y venganza, así que enfrentará a Lainey Reid, integrante de Fatal Influence, quien fue enviada por Jayne para que le diera a Ruca una lección de humildad. ¿Podrá Reid frenar a la determinada Ruca? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
En un duelo de relevos, el Campeón NXT, Joe Hendry, y el Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne, enfrentarán a sus odiados rivales ‘Absolute’ Ricky Saints y ‘All Ego’ Ethan Page.
Thea Hail y Wren Sinclair se medirán en la final del torneo para determinar a la próxima retadora al Campeonato Femenil WWE Speed.
El No Quarter Catch Crew (Charlie Dempsey y Tavion Heights) combatirán a Birthright (Lexis King y Uriah Connors).
Además, en una amenaza triple, veremos a Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy.
WWE NXT 10 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
Tatum Paxley abrió el programa y se presentó ante el público como la nueva Campeona Norteamericana NXT y estos le respondieron que «se lo merecía». Luego, dijo que había estado meditando sobre si estaba haciendo lo correcto en torno, y aunque pensaba cambiar porque se sentía sola, admitió que ganó el Campeonato Norteamericano por el público, aunque reconoció que sí había ganado el Campeonato Femenil NXT para The Culling.
Izzi la interrumpió para mostrarle un video de como ha sido su carrera en NXT, y le hizo ver que no ha cambiado desde entonces, y que siempre se hace pasar por una rechazada, y que pronto se sacará la máscara frente al público, diciendo que estaba impresionda de cómo era capaz de cambiar tan rápido.
Sin mayor demora, Izzi le pidió que le devuelva «su campeonato», y con la ayuda de The Culling, logró golpearle y aplicarle un bombazo.
Ethan Page y Ricky Saints se lamentaron de no poseer campeonatos ahora, y este último decidió mirar con optimismo hacia el futuro y buscará, primero acabar con Joe Hendry, y luego irá por el título nuevamente.
1. Jasper Troy vs. Sean Leagacy vs. Eli Knight
El Final
Valoración
6.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate. Incluso dejaron que Legacy y Knight desarrollaran lo suyo.
-
Contras
- Ell doble conteo. En otras ocasiones, WWE actúó de una forma distinta.
-
2. Charlie Dempsey y Tavion Heights vs. Lexis King y Uriah Connors
El Final
Valoración
5.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen derroche de técnica, por partes.
-
Contras
- Corto, pero enfocado en la historia de la traición de Dempsey
-
Tras el combate, Dempsey se unió al grupo del nepotismo.
En el parqueadero, los miembros de The Culling encontraron su carro sin llantas y Shiloh Hill le dijo a Robert Stone que él fue el responsable, aunque se cargó a todos los carros porque no sabía cuál era el que tenía que vandalizar.
Tony D’Angelo llegó para hablar sobre su combate reciente contra Dion Lennox, diciéndole que, pese a ir a la guerra contra él, logró acabar con todo el grupo, de la misma forma en que hicieron con él.
Luego, Tony habló sobre la segunda fase de su plan, y dijo que reflexionó durante el tiempo en que lo desterraron, y volvió con el propósito de convertirse en el tipo más malo de todos, revelando que buscará el Campeonato NXT.
Luego, se dirigió a Joe Hendry para decirle que, aunque no tiene nada personal y hace un año podían sentarse a conversar, pero dijo que esto era algo personal y, tras advertirle por última vez, sentenció que irá por el Campeonato NXT.
3. Lainey Reid vs. Sol Ruca
El Final
Valoración
6.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate que contó con una gran presentación de Lainey.
-
Contras
4. Wren Sinclair vs. Thea Hail
El Final
Valoración
0.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Contras
