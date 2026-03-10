WWE NXT 10 DE MARZO 2026 .— Jacy Jayne, la Campeona NXT, tiene abierta una guerra a dos frentes. Hace unas semanas, expuso el título ante Sol Ruca, pero ésta fue traicionada por Zaria, así que Jayne pudo ganar la lucha en segundos. Una semana después, Jayne enfrentó a Zaria en otra lucha titular, y como era de esperarse, Sol Ruca intervino, provocando que la lucha se fuera sin resultado. El Gerente General interino de NXT, Robert Stone, en una decisión salomónica, decidió que Jayne expusiera el título para el 17 de marzo en una amenaza triple. Pero antes de ese combate, Ruca buscará redención y venganza, así que enfrentará a Lainey Reid, integrante de Fatal Influence, quien fue enviada por Jayne para que le diera a Ruca una lección de humildad. ¿Podrá Reid frenar a la determinada Ruca? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En un duelo de relevos, el Campeón NXT, Joe Hendry, y el Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne, enfrentarán a sus odiados rivales ‘Absolute’ Ricky Saints y ‘All Ego’ Ethan Page.

Thea Hail y Wren Sinclair se medirán en la final del torneo para determinar a la próxima retadora al Campeonato Femenil WWE Speed.

El No Quarter Catch Crew (Charlie Dempsey y Tavion Heights) combatirán a Birthright (Lexis King y Uriah Connors).

Además, en una amenaza triple, veremos a Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy.

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Joe Hendry y Myles Borne vs. Ethan Page y Ricky Starks Hendry y Borne 55% Los campeones están en su mejor momento tras Vengeance Day. Page y Starks son luchadores individuales forzados a trabajar juntos. Final Torneo WWE Speed

Thea Hail vs. Wren Sinclair Thea Hail 65% Mayor experiencia en NXT y la controversia con Jaida Parker la mantiene en el candelero. Dempsey y Heights vs. King y Connors Dempsey & Heights 70% Mayor química como equipo, aunque sea temporal. NQCC demostrará por qué son legendarios. Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy Jasper Troy 60% Es el más experimentado de los tres y tiene mejor posicionamiento actual. Sol Ruca vs. Lainey Reid Sol Ruca 90% Necesita urgentemente una victoria para recuperar impulso tras los ataques de Zaria y la derrota humillante contra Jayne. Es su momento de redención.

Tatum Paxley abrió el programa y se presentó ante el público como la nueva Campeona Norteamericana NXT y estos le respondieron que «se lo merecía». Luego, dijo que había estado meditando sobre si estaba haciendo lo correcto en torno, y aunque pensaba cambiar porque se sentía sola, admitió que ganó el Campeonato Norteamericano por el público, aunque reconoció que sí había ganado el Campeonato Femenil NXT para The Culling.

Izzi la interrumpió para mostrarle un video de como ha sido su carrera en NXT, y le hizo ver que no ha cambiado desde entonces, y que siempre se hace pasar por una rechazada, y que pronto se sacará la máscara frente al público, diciendo que estaba impresionda de cómo era capaz de cambiar tan rápido.

Sin mayor demora, Izzi le pidió que le devuelva «su campeonato», y con la ayuda de The Culling, logró golpearle y aplicarle un bombazo.

Ethan Page y Ricky Saints se lamentaron de no poseer campeonatos ahora, y este último decidió mirar con optimismo hacia el futuro y buscará, primero acabar con Joe Hendry, y luego irá por el título nuevamente.

1. Jasper Troy vs. Sean Leagacy vs. Eli Knight Jasper inició el combate mostrando su poderío y destrozando a sus dos rivales sin mayor oposición en los primeros minutos. Sin embargo, Keanu Carver apareció de la nada para castigar a Jasper y azotarlo contra la mesa de comentaristas, lo cual permitió que los otros dos combatientes se baten en el ring, con una gran muestra de agilidad. Evetualmente, Jasper quiso reingresar, y finalmente lo conseguiría pese a un ligero retraso provocado por Knight. Allí, el ex Campeón Speed volvió a mostrar su poderío, e incluso cargando con ambos de manera simultánea. Legacy y Knight decidieron combinarse y sacar lo mejor de su arsenal, con una plancha de 450 grados de Legacy y un Moonsault de Knight, para liquidar al gigante, con ambos logrando la cuenta de tres simultánea. El Final Doble cuenta de tres sobre Jasper Troy. Valoración 6.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Incluso dejaron que Legacy y Knight desarrollaran lo suyo.

Contras Ell doble conteo. En otras ocasiones, WWE actúó de una forma distinta.

Contras Ell doble conteo. En otras ocasiones, WWE actúó de una forma distinta.



2. Charlie Dempsey y Tavion Heights vs. Lexis King y Uriah Connors Los ex NQCC se combinaron bien durante los primeros minutos, para dominar a Connors y Dempsey, quien tuvo que refugiarse en el borde del ring para evitar un mayor daño. Connors tomó el relevo y aprovechó para castigar a Dempsey antes de arrinconarlo contra su esquina. Los ex NQCC frenaron el ímpetu de sus rivales afuera y parecían volver a recuperar el control; sin embargo, al ver a Fit Finlay y William Regal, Dempsey decidió traicionar a Heights y le aplicó un Suplex antes de devolverlo al ring para que Lexis King lo liquide. El Final The Coronation de Lexis sobre Tavion Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen derroche de técnica, por partes.

Contras Corto, pero enfocado en la historia de la traición de Dempsey

Contras Corto, pero enfocado en la historia de la traición de Dempsey



Tras el combate, Dempsey se unió al grupo del nepotismo.

En el parqueadero, los miembros de The Culling encontraron su carro sin llantas y Shiloh Hill le dijo a Robert Stone que él fue el responsable, aunque se cargó a todos los carros porque no sabía cuál era el que tenía que vandalizar.

Tony D’Angelo llegó para hablar sobre su combate reciente contra Dion Lennox, diciéndole que, pese a ir a la guerra contra él, logró acabar con todo el grupo, de la misma forma en que hicieron con él.

Luego, Tony habló sobre la segunda fase de su plan, y dijo que reflexionó durante el tiempo en que lo desterraron, y volvió con el propósito de convertirse en el tipo más malo de todos, revelando que buscará el Campeonato NXT.

Luego, se dirigió a Joe Hendry para decirle que, aunque no tiene nada personal y hace un año podían sentarse a conversar, pero dijo que esto era algo personal y, tras advertirle por última vez, sentenció que irá por el Campeonato NXT.

3. Lainey Reid vs. Sol Ruca Ambas empezaron forcejeando, aunque Sol logró llevar la mejor parte buscando castigar con una palnca al brazo. Lainey utilizó sus piernas para revertirla. Ya reincorporadas, Lainey falló un ataque y Sol decidió surfear con ella, obligándola a tomarse un respiro en su esqiuna. Luego, ambos continuaron con el focejeo a ras de la lona, pero Sol interceptó un ataque rival con un rompecaras y retomó el control; sin embargo, Lainey aprovechó la distracción de sus compañeras y aprovechó para derribar a su rival y dominar por varios minutos. Eventualmente, Sol frenaría y derribaría a su rival y empezó a descargar una buena ofensiva, logrando una cuenta de dos tras conectar un rodillazo. Luego, Sol continuaría machacando a su rival, con Lainey resistiendo como pocas. Sol le conectó una patada a Lainey, pero su intento de Sol Snatcher fracacó y terminó besando la lona. Lainey quiso contraatacar, pero falló un rodillazo y sucumbió ante el Sol Snatcher finalmente. El Final Sol Snatcher sobre Lainey Reid Valoración 6.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate que contó con una gran presentación de Lainey.

Contras



