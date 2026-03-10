Este martes 10 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne retuvo ante Ethan Page (** 1/2)
- Wren Sinclair venció a Nikkita Lyons (** 1/2)
- Hank, Tank y Shiloh Hill vencieron a Vanity Project (***)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo por DQ ante Zaria (** 1/2)
► Momentos clave
- Ethan Page tenía la victoria casi asegurada después de aplicar su finisher, pero Myles Borne logró sobrevivir a la cuenta y contraatacó con un roll-up para mantener el control y retener el campeonato.
- Cuando Nikkita Lyons buscaba su patada giratoria característica, Wren Sinclair esquivó el ataque y sorprendió con una cobertura rápida, consiguiendo la cuenta de tres.
- Tras una secuencia caótica entre los seis luchadores, Hank y Tank limpiaron el ring, dejando a Shiloh Hill para conectar el movimiento final sobre uno de los miembros de Vanity Project y lograr la victoria para su equipo.
- Zaria dominaba el combate y parecía cerca de ganar el título, pero la acción terminó en descalificación tras una interferencia de Sol Ruca, lo que permitió que Jacy Jayne retuviera el campeonato.
► Cartelera WWE NXT 10 de marzo de 2026
- Sol Ruca vs. Lainey Reid.
- Joe Hendry y Myles Borne vs. Ricky Saints y Ethan Page.
- FINAL DEL TORNEO CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Thea Hail vs. Wren Sinclair.
- Charlie Dempsey y Tavion Heights vs. Lexis King y Uriah Connors
- Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 10 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (11 mar.)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (11 mar.)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (11 mar.)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (11 mar.)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (11 mar.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (11 mar.)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (11 mar.)
|Consultar proveedor