Este martes 10 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne retuvo ante Ethan Page (** 1/2) Wren Sinclair venció a Nikkita Lyons (** 1/2) Hank, Tank y Shiloh Hill vencieron a Vanity Project (***) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo por DQ ante Zaria (** 1/2)

► Momentos clave

Ethan Page tenía la victoria casi asegurada después de aplicar su finisher, pero Myles Borne logró sobrevivir a la cuenta y contraatacó con un roll-up para mantener el control y retener el campeonato.

Cuando Nikkita Lyons buscaba su patada giratoria característica, Wren Sinclair esquivó el ataque y sorprendió con una cobertura rápida, consiguiendo la cuenta de tres.

Tras una secuencia caótica entre los seis luchadores, Hank y Tank limpiaron el ring, dejando a Shiloh Hill para conectar el movimiento final sobre uno de los miembros de Vanity Project y lograr la victoria para su equipo.

Zaria dominaba el combate y parecía cerca de ganar el título, pero la acción terminó en descalificación tras una interferencia de Sol Ruca, lo que permitió que Jacy Jayne retuviera el campeonato.

► Cartelera WWE NXT 10 de marzo de 2026

Sol Ruca vs. Lainey Reid.

Joe Hendry y Myles Borne vs. Ricky Saints y Ethan Page.

FINAL DEL TORNEO CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Thea Hail vs. Wren Sinclair.

Thea Hail vs. Wren Sinclair. Charlie Dempsey y Tavion Heights vs. Lexis King y Uriah Connors

Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 10 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (11 mar.) Netflix España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (11 mar.) Netflix Islas Canarias 00:00 (11 mar.) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (11 mar.) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (11 mar.) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (11 mar.) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 mar.) Consultar proveedor Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 mar.) Consultar proveedor

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Joe Hendry y Myles Borne vs. Ethan Page y Ricky Starks Hendry y Borne 55% Los campeones están en su mejor momento tras Vengeance Day. Page y Starks son luchadores individuales forzados a trabajar juntos. Final Torneo WWE Speed

Thea Hail vs. Wren Sinclair Thea Hail 65% Mayor experiencia en NXT y la controversia con Jaida Parker la mantiene en el candelero. Dempsey y Heights vs. King y Connors Dempsey & Heights 70% Mayor química como equipo, aunque sea temporal. NQCC demostrará por qué son legendarios. Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy Jasper Troy 60% Es el más experimentado de los tres y tiene mejor posicionamiento actual. Sol Ruca vs. Lainey Reid Sol Ruca 90% Necesita urgentemente una victoria para recuperar impulso tras los ataques de Zaria y la derrota humillante contra Jayne. Es su momento de redención.