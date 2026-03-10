WWE NXT 10 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE NXT 10 de marzo 2026

Este martes 10 de marzo, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne retuvo ante Ethan Page (** 1/2)
  2. Wren Sinclair venció a Nikkita Lyons (** 1/2)
  3. Hank, Tank y Shiloh Hill vencieron a Vanity Project (***)
  4. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo por DQ ante Zaria (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 10 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 10 de marzo 2026
WWE NXT 10 de marzo 2026.
  • Sol Ruca vs. Lainey Reid.
  • Joe Hendry y Myles Borne vs. Ricky Saints y Ethan Page.
  • FINAL DEL TORNEO CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Thea Hail vs. Wren Sinclair.
  • Charlie Dempsey y Tavion Heights vs. Lexis King y Uriah Connors
  • Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 10 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (11 mar.) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (11 mar.) Netflix
Islas Canarias 00:00 (11 mar.) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (11 mar.) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (11 mar.) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (11 mar.) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 mar.) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 mar.) Consultar proveedor

 

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Joe Hendry y Myles Borne vs. Ethan Page y Ricky Starks Hendry y Borne 55% Los campeones están en su mejor momento tras Vengeance Day. Page y Starks son luchadores individuales forzados a trabajar juntos.
Final Torneo WWE Speed
Thea Hail vs. Wren Sinclair		 Thea Hail 65% Mayor experiencia en NXT y la controversia con Jaida Parker la mantiene en el candelero.
Dempsey y Heights vs. King y Connors Dempsey & Heights 70% Mayor química como equipo, aunque sea temporal. NQCC demostrará por qué son legendarios.
Jasper Troy vs. Eli Knight vs. Sean Legacy Jasper Troy 60% Es el más experimentado de los tres y tiene mejor posicionamiento actual.
Sol Ruca vs. Lainey Reid Sol Ruca 90% Necesita urgentemente una victoria para recuperar impulso tras los ataques de Zaria y la derrota humillante contra Jayne. Es su momento de redención.
LA LUCHA SIGUE...
Autor en SuperLuchas desde el 2012

