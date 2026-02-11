WWE NXT 10 DE FEBRERO 2026 .— Jaida Parker y Blake Monroe llevan semanas librando una intensa rivalidad. El conflicto estalló el 13 de enero, cuando Parker regresó y confrontó a Monroe, iniciando una guerra de palabras que no ha cesado. La situación escaló peligrosamente la semana pasada: Monroe atacó a Parker en el estacionamiento justo antes del inicio del programa. Este violento episodio ha hecho inevitable que se pactara una lucha en mano a mano donde ambas buscarán, por fin, ajustar cuentas. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Una interesante lucha de relevos refuerza el cartel. Sol Ruca y ZARIA, la alianza conocida como ZaRuca, la cual ha mostrado ciertas fricciones en últimas fechas, enfrentarán a WrenQCC (Wren Sinclair y Kendal Grey). La luchadora que consiga el toque de espaldas o que logre rendir a alguna de sus rivales, se convertirá en contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT.

En otra lucha de duplas, Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) se medirán con Brad Baylor y Ricky Smokes.

Además, en la semifinal del torneo por el Campeonato WWE Speed, Josh Briggs enfrentará a Eli Knight.

WWE NXT 10 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

Joe Hendry, flamante Campeón NXT, llegó al ring para hablar de su reciente logro, mencionando que todos creyeron en él. Ahora llegó como el Campeón NXT y que esto es solo un paso más para la grandeza que busca alcanzar en NXT, recordando su paso por Royal Rumble y WrestleMania el año pasado.

Sin demora, fue interrumpido por The Vanity Project, con Jackson Drake felicitándolo e intentando burlarse de Hendry y su canción, aunque el público hizo su parte abucheándolo.

Ambos siguieron con las palabras, con Drake mostrando sus intenciones de ir por el título de Hendry, y este aceptándolo sin miedo, no sin antes darse cuenta que el Campeón Evolve no puede actuar solo y necesitaba de sus compañeros para atacarlo. Momentos después, ambos se fueron a los golpes, con Vanity Project llevándose la mejor parte gracias a su superioridad numérica.

Sol Ruca y Zaria tuvieron una conversación no tan agradable en referencia a la diferencia en la cantidad de oportunidades que han recibido.

Tras el combate, ambas continuaron con la riña, y Jaida quería seguir golpeando a Blake, sin importarle golpear también a un réferi y a varios oficiales que se interpusieron en su camino.

