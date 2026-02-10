WWE NXT 10 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este martes 10 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame retuvo ante Lola Vice y Thea Hail (***)
  2. Elio LeFleur venció a Charlie Dempsey (*)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS DE LAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand retuvieron ante Zaria y Sol Ruca (** 1/2)
  4. Stacks y Lexis King vencieron a Chase U (**)
  5. CAMPEONATO NXT, LUCHA DE ESCALERAS: Joe Hendry venció a Ricky Saints, Shiloh Hill, Sean Legacy, Keanu Carver, Dion Lennox y Jackson Drake (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 10 de febrero de 2026

WWE NXT 10 de febrero 2026.
  • Jaida Parker vs. Blake Monroe.
  • CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL NXT (QUIEN LOGRE EL TOQUE DE ESPALDAS): ZaRuca (Sol Ruca y Zaria) vs. WrenQCC (Wren Sinclair y Kendal Grey).
  • Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) vs. Brad Baylor y Ricky Smokes.
  • TORNEO POR EL CAMPEONATO WWE SPEED, SEMIFINAL: Josh Briggs vs. Eli Knight.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 10 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.>

Región / Ciudad Hora local Plataforma
🇲🇽 México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 19:00  Netflix 
🇺🇸 Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Denver (MT) 19:00  The CW
🇺🇸 Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00  The CW
🇨🇦 Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00  Netflix
🇬🇹🇸🇻🇭🇳🇳🇮🇨🇷 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00  Netflix 
🇵🇦 Panamá 20:00  Netflix 
🇵🇷🇩🇴 Puerto Rico, República Dominicana 21:00  Netflix
🇨🇴🇵🇪🇪🇨 Colombia, Perú, Ecuador 20:00  Netflix 
🇻🇪🇧🇴🇵🇾 Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00  Netflix 
🇨🇱 Chile (Santiago) 22:00  Netflix 
🇦🇷🇺🇾🇧🇷 Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00  Netflix 
🇬🇧 Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (11 feb)  Netflix 
🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹 España peninsular, Francia, Alemania, Italia 03:00 (11 feb)  Netflix 
🇮🇨 Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (11 feb) Netflix
🇮🇳 India (Nueva Delhi) 06:30 (11 feb)  Netflix
🇵🇭 Filipinas (Manila) 09:00 (11 feb)  Netflix
🇯🇵 Japón (Tokio) 10:00 (11 feb)  Netflix
🇦🇺 Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local
🇳🇿 Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local

⚠️ Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Verifica con tu proveedor de servicios local.

 

