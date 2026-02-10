Este martes 10 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.

► La semana pasada en WWE NXT

CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame retuvo ante Lola Vice y Thea Hail (***) Elio LeFleur venció a Charlie Dempsey (*) CAMPEONATO DE PAREJAS DE LAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand retuvieron ante Zaria y Sol Ruca (** 1/2) Stacks y Lexis King vencieron a Chase U (**) CAMPEONATO NXT, LUCHA DE ESCALERAS: Joe Hendry venció a Ricky Saints, Shiloh Hill, Sean Legacy, Keanu Carver, Dion Lennox y Jackson Drake (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 10 de febrero de 2026

Jaida Parker vs. Blake Monroe.

CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL NXT (QUIEN LOGRE EL TOQUE DE ESPALDAS): ZaRuca (Sol Ruca y Zaria) vs. WrenQCC (Wren Sinclair y Kendal Grey).

TORNEO POR EL CAMPEONATO WWE SPEED, SEMIFINAL: Josh Briggs vs. Eli Knight.

► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?

Fecha: martes 10 de febrero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.>

Región / Ciudad Hora local Plataforma 🇲🇽 México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 19:00 Netflix 🇺🇸 Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 The CW 🇺🇸 Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 The CW 🇺🇸 Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 The CW 🇺🇸 Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 The CW 🇨🇦 Canadá — Toronto / Montreal (ET) 21:00 Netflix 🇬🇹🇸🇻🇭🇳🇳🇮🇨🇷 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix 🇵🇦 Panamá 20:00 Netflix 🇵🇷🇩🇴 Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix 🇨🇴🇵🇪🇪🇨 Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix 🇻🇪🇧🇴🇵🇾 Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay) 21:00 Netflix 🇨🇱 Chile (Santiago) 22:00 Netflix 🇦🇷🇺🇾🇧🇷 Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix 🇬🇧 Reino Unido — Londres (GMT) 02:00 (11 feb) Netflix 🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹 España peninsular, Francia, Alemania, Italia 03:00 (11 feb) Netflix 🇮🇨 Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 02:00 (11 feb) Netflix 🇮🇳 India (Nueva Delhi) 06:30 (11 feb) Netflix 🇵🇭 Filipinas (Manila) 09:00 (11 feb) Netflix 🇯🇵 Japón (Tokio) 10:00 (11 feb) Netflix 🇦🇺 Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local 🇳🇿 Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (11 feb) 📡 Consultar proveedor local