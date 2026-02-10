Este martes 10 de febrero, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates claves.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame retuvo ante Lola Vice y Thea Hail (***)
- Elio LeFleur venció a Charlie Dempsey (*)
- CAMPEONATO DE PAREJAS DE LAS KNOCKOUTS TNA: The Elegance Brand retuvieron ante Zaria y Sol Ruca (** 1/2)
- Stacks y Lexis King vencieron a Chase U (**)
- CAMPEONATO NXT, LUCHA DE ESCALERAS: Joe Hendry venció a Ricky Saints, Shiloh Hill, Sean Legacy, Keanu Carver, Dion Lennox y Jackson Drake (*** 1/2)
► Momentos clave
- La Campeona Norteamericana NXT, Izzi Dame, retuvo el título ante Lola Vice y Thea Hail. Kelani Jordan atacó a Lola Vice con una escalera fuera del ring, lo que permitió que Izzi Dame aplicara una potente powerbomb a Thea Hail para vencer.
- Elio LeFleur mostró su agilidad venciendo a Charlie Dempsey con unas tijeras a la cabeza, avanzando así en el torneo por el Campeonato Speed.
- Sol Ruca y Zaria volvieron a tener fricciones, lo cual permitió que The Elegance Brand conectara su combo de golpes para retener el Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA.
- Uriah Connors y Kale Dixon fueron derrotados con una serie de patadas y maniobras de equipo de Lexis King y Stacks. Esto provocó que Uriah Connors dejara la Chase U.
- Joe Hendry se convirtió en el nuevo Campeón NXT tras descolgar el título colgado sobre el ring, superando a otros seis contendientes.
► Cartelera WWE NXT 10 de febrero de 2026
- Jaida Parker vs. Blake Monroe.
- CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL NXT (QUIEN LOGRE EL TOQUE DE ESPALDAS): ZaRuca (Sol Ruca y Zaria) vs. WrenQCC (Wren Sinclair y Kendal Grey).
- Hank & Tank (Hank Walker y Tank Ledger) vs. Brad Baylor y Ricky Smokes.
- TORNEO POR EL CAMPEONATO WWE SPEED, SEMIFINAL: Josh Briggs vs. Eli Knight.
► ¿Dónde ver WWE NXT en vivo?
Fecha: martes 10 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.>
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|🇲🇽 México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Netflix
|🇺🇸 Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|The CW
|🇺🇸 Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|The CW
|🇺🇸 Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|The CW
|🇺🇸 Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|The CW
|🇨🇦 Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|21:00
|Netflix
|🇬🇹🇸🇻🇭🇳🇳🇮🇨🇷 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|🇵🇦 Panamá
|20:00
|Netflix
|🇵🇷🇩🇴 Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|🇨🇴🇵🇪🇪🇨 Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|🇻🇪🇧🇴🇵🇾 Venezuela, Bolivia, Asunción (Paraguay)
|21:00
|Netflix
|🇨🇱 Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|🇦🇷🇺🇾🇧🇷 Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|🇬🇧 Reino Unido — Londres (GMT)
|02:00 (11 feb)
|Netflix
|🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹 España peninsular, Francia, Alemania, Italia
|03:00 (11 feb)
|Netflix
|🇮🇨 Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|02:00 (11 feb)
|Netflix
|🇮🇳 India (Nueva Delhi)
|06:30 (11 feb)
|Netflix
|🇵🇭 Filipinas (Manila)
|09:00 (11 feb)
|Netflix
|🇯🇵 Japón (Tokio)
|10:00 (11 feb)
|Netflix
|🇦🇺 Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (11 feb)
|📡 Consultar proveedor local
|🇳🇿 Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (11 feb)
|📡 Consultar proveedor local