WWE no traerá de regreso a Vince McMahon

En estos últimos días, se ha venido informando con sorpresa la presencia de varios luchadores activos y del pasado de WWE, en una gran fiesta que Vince McMahon realizó en un lujoso restaurante de New York para celebrar su cumpleaños número 80.

El hecho de que varias Superestrellas WWE como Drew McIntyre, The Miz, y ejecutivos activos como Bruce Prichard hicieran acto de presencia, generó inquietud y preguntas en los fans acerca de si estaba cerca el retorno de Vince McMahon a WWE.

► Así fue la fiesta del cumpleaños 80 de Vince McMahon , quien no volvería a WWE en el futuro cercano

Sin embargo, según ha podido saber Sean Ross Sapp de Fightful Select, no se espera que Vince McMahon regrese a WWE en el futuro cercano, pues la compañía no tiene interés en traerlo de nuevo a las pantallas televisivas, y no se puede olvidar que reportes de gente como Jonathan Coachman indican que Vince no se habla con su hija Stephanie McMahon y su yerno, Triple H, desde hace más de dos años, siendo ellos los más grandes ausentes de esta fiesta.

Este fue el reporte de Sean Ross Sapp al respecto, y el informe que dice que WWE no quiere a Vince McMahon de regreso en sus pantallas pronto:

«Las fotos no fueron bienvenidas, y algunos invitados que publicaron imágenes en línea —incluido Jerry Lawler— supuestamente recibieron la petición de borrarlas después. Lawler había compartido una foto grupal en la que aparecía con The Miz, Maryse, Drew McIntyre, Sheamus y Titus O’Neil. Una fuente le dijo a Fightful: ‘Lawler es leal de por vida a Vince McMahon, y eso no va a cambiar’.

«El informe actualizado confirmó que varias grandes figuras estuvieron presentes —entre ellos The Undertaker, John Cena, JBL, Sheamus, Drew McIntyre, Maryse, Titus O’Neil y Bruce Prichard— junto con otros talentos actuales de WWE que no fueron nombrados. Algunos no pudieron asistir debido a la gira internacional de la empresa, y otros, aunque invitados, prefirieron no acudir.

«La presencia de ciertos asistentes no fue recibida con aprobación unánime. Fightful Select habló con luchadores e informantes que expresaron sentimientos encontrados por asistir a una reunión en honor a un hombre actualmente involucrado en serios problemas legales.

«McMahon enfrenta demandas por agresión sexual, acoso y trata de personas, además de acusaciones de violar un acuerdo de confidencialidad. Aunque John Laurinaitis también fue demandado, ya quedó fuera del caso tras aceptar proporcionar pruebas en apoyo a la demandante, Janel Grant.

«Algunos asistentes admitieron sentir un conflicto moral incluso por haber aparecido. Una fuente comentó: ‘Mucha gente aquí todavía siente que le debe algo a Vince, aunque él ya recuperó con creces el dinero que invirtió en ellos’.

«Otro talento de WWE que decidió no asistir explicó a Fightful que varios luchadores prefieren esperar a ver cómo se desarrolla el juicio antes de tomar decisiones sobre su relación con McMahon: ‘Eso es lo que querrían si fuera al revés’.

«No hubo participación oficial de WWE, y altos ejecutivos como Triple H, Stephanie McMahon y Nick Khan no estuvieron presentes. A los talentos se les dijo que la asistencia era una decisión personal.

«Los que sí fueron aseguraron que era la primera vez en años que veían a McMahon. Uno de los presentes describió su estado actual de manera tajante: ‘McMahon parecía de 80… más frágil, caminaba más despacio y se veía de su edad como no lo había hecho en décadas’.

«Pese a la reunión y la especulación, no hay señales de que Vince regrese a WWE en ningún rol. Fuentes de alto nivel dentro de la empresa dijeron a Fightful: ‘No ha habido conversaciones sobre que McMahon aporte en el área creativa… y no hay ningún deseo de traerlo de vuelta'».