WWE no tiene planes de traer a Saraya de vuelta

La ex estrella de WWE y AEW, Saraya, también conocida como Paige, es actualmente agente libre tras salir de la compañía de Tony Khan, y se está tomando un tiempo fuera del mundo de la lucha libre profesional, aunque no descartó volver a los encordados, e incluso había expresado su deseo de formar parte de Evolution, aunque este plan jamás se concretó.

► Saraya quería volver para Evolution 2

Saraya no regresó a la WWE en Evolution 2, y evidentemente el motivo está bastante claro, ya que según un informe de Bodyslam.net, la WWE no tiene interés en recontratar a Saraya, a pesar de que ella ha expresado abiertamente su deseo de regresar. La referida fuente agregó que la compañía no ha mantenido conversaciones internas sobre un posible regreso, y nunca fue considerada para una aparición en el evento premium que se llevará a cabo en Atlanta, a pesar de las especulaciones de los fans antes del evento.

Antes del evento, había algún rumor sobre el regreso de la ex Paige a WWE, e incluso en redes sociales aseguraban de que podía aparecer en Atlanta, aunque no habían pruebas certeras de este tema más allá de las intenciones de la luchadora.

Ahora, ha quedado claro que la WWE no requiere (por ahora) de los servicios de Saraya, quien ahora está como agente libre, y solo resta esperar para conocer qué hará la británica a continuación. Por ahora, cada uno va por su lado y WWE sigue fortaleciendo su división femenil con los talentos que han llegado en los últimos tiempos como Giulia, Stephanie Vaquer o Roxanne Pérez.