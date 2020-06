Muchas críticas han recibido tanto WWE como AEW a causa de realizar eventos en vivo, y hasta con público asistente, así el público sean los mismos luchadores de la compañía. Sin embargo, hay que decir que los protocolos de estas compañías son muy estrictos. Todos los luchadores partícipes del show, exceptuando los que viven en la Florida, se encuentran en un hotel confinados. Los de WWE en Orlando, y los de AEW en Jacksonville, a poco más de dos horas de distancia.

► Aunque tienen protocolos muy rigurosos, WWE no hace pruebas para covid-19

Pero, sumado a eso, realizan pruebas para todas las Superestrellas antes de entrar o al WWE Performance Center o al Daily's Center. Dichas pruebas son el testeo de síntomas, si una persona tiene gripa o tos no puede ingresar al recinto. Si una persona tiene fiebre mayor de 37 grados, tampoco puede entrar al recinto. Sin embargo, en lo que difieren los protocolos, es que WWE no realiza pruebas para detección del SARS-CoV-2.

Durante una llamada con prensa de todo el mundo antes de NXT TakeOver: In Your House, a Triple H le preguntaron el motivo de que no se practiquen estas pruebas y esto fue lo que dijo:

"Tenemos expertos médicos en nuestro equipo... trabajan con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el gobierno para determinar cuál es el mejor enfoque que debemos tomar para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros luchadores, y eso es lo que nosotros hacemos.

"Estamos trabajando con el gobierno local y federal. Cuando comienzas a hablar sobre los varios tipos de pruebas que hay, la precisión de esas pruebas se vuelve cuestionable. Necesitamos hacer lo que nos dicen los expertos médicos, y una vez que se generalice las pruebas que sean precisas, y estas estén disponibles, nosotros las haremos. Pero la precisión de esas pruebas tienen que estar allí primero. Pero mientras tanto, nuestros protocolos médicos son extensos, y lo más importante, han funcionado".