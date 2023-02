WWE no tendría planes creativos para Aliyah

Aliyah alguna vez fue vista como alguien que podría tener una carrera prometedora en WWE, pero pasó casi una década en NXT, y eventualmente fue llevada a SmackDown, donde parecía que su suerte podía cambiar, a raíz de una serie de buenos resultados, ganando incluso el Campeonato Femenil de Parejas junto a Raquel Rodríguez; sin embargo, ya lleva meses sin aparecer en televisión. específicamente desde que se viera apartada debido a una lesión.

► Aliyah no ha luchado desde septiembre

Aliyah fue bastante sincera al comentar sobre el estado de su lesión, indicando en su momento que se había esforzado en volver; no obstante, ha continuado ausente de la programación, a pesar de que aparentemente ya estaría recuperada.

En un hilo de tweets ahora eliminado, Aliyah respondió: “Umm, no sé…” a un fanático que le preguntó por qué no ha aparecido en la televisión de la WWE durante meses. Otro fan le preguntó si podía hacer alguna sesión detrás del escenario y ella respondió: “Si tan solo estuviera detrás del escenario”, sin dar mayores explicaciones. La ex Campeona de Parejas WWE también respondió a otro fanático (en un tuit que aún no ha sido borrado) que “lamentaba decepcionarlo” cuando le dijeron que esperaba verla en Montreal, sede de Elimination Chamber, evento que se llevará a cabo este 18 de febrero.

Sorry to let you down — ALIYAH 3:17 (@WWE_Aliyah) February 2, 2023

– “Mientras estés en Montreal en un par de semanas todo está bien.” – “Lamento decepcionarte.”

Tendremos que ver cuándo Aliyah regresa a la programación de la WWE, pero aparentemente no habrían planes creativos para ella, quien no ha luchado desde el pasado mes de septiembre.