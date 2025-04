Todo imperio que se precie no puede mostrar una imagen de decrecimiento, y así, en plena euforia por su nuevo «boom» de popularidad, WWE vende que cada edición de WrestleMania supera a la anterior en beneficios.

Vía comunicado corporativo, he aquí la retahíla de presuntos hitos logrados por WrestleMania 41.

Pero entre tanta autocomplacencia, hay una contraparte. Según detalla Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, ninguna de las dos partes de WrestleMania 41 entró en el Top 10 de programas más vistos en Netflix el pasado fin de semana.

Esto significaría que cada una tuvo menos de 2.700.000 telespectadores en los Estados Unidos y probablemente menos de 3.700.000 telespectadores totales fuera de la nación yanqui. Por ahora, Royal Rumble 2025 es el único «PLE» de WWE que ha logrado colarse en ese ranquin; si bien lo hizo con un total de 2.100.000 de visualizaciones.

Y Eric Bischoff dejó un revelador análisis sobre tales datos en reciente entrega de su podcast ’83 Weeks’, que el otrora presidente de WCW considera un tanto chocantes.

«Estoy sorprendido. Estaba entusiasmado por lo que iba a conseguir WrestleMania, y cuando salió la cifra, sí, me sorprendió que se quedara donde se quedó. Aunque WrestleMania no sea como el SuperBowl en cuanto a interés público en los Estados Unidos, probablemente esté cerca de alguna forma. Pero, ¿fuera de los Estados Unidos? No tanto.

«No esperaba que Netflix tuviera un gran impacto en la audiencia doméstica, porque la audiencia doméstica podía ver WrestleMania en Peacock desde hace algún tiempo. Pero de veras creía que el incremento de audiencia internacional sería bastante más significativo».