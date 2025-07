En WWE no sorprendió el enojo de Goldberg

Desde que se despidió de los rings cayendo derrotado ante Gunther en un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Saturday Night’s Main Event, Goldberg no ha dejado de aparecer en primera plana. Hemos sabido de su molestia por cómo se dio todo, incluyendo que cortaran su promo de despedida, que no descarta del todo volver a luchar, que pidió disculpas al réferi Charles Robinson, o que AEW le habría ofrecido un contrato.

► La reacción en WWE

Ahora, según nuestros compañeros de Fightful, sabemos que al menos un oficial de la compañía (se decía que podría ser un alto cargo) cuyo nombre no ha sido revelado pidió disculpas a «Da Man» por cortar la transmisión, algo que no habría sido intencional. A pesar de lo que se viene rumorando, WWE no habría tenido intención de faltar al respeto al veterano. El informe indica que las fuentes enfatizan que el escándalo fue un simple error.

No se ha podido confirmar pero en la empresa muchas personas se habrían sentido mal por que se cortara el segmento y se habría implementado un plan rápido para que pudiera verse completo, lo cual fue posible al día siguiente.

Al mismo tiempo, en la WWE no estarían sorprendidos por las declaraciones de Goldberg y esperan que el ya exluchador siga contando cosas sobre su retiro, como él mismo prometía recientemente, aunque lo hará cuando expire el acuerdo de confidencialidad que firmó antes de poner punto y final a su carrera.