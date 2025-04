WWE no sabe qué hacer con Chelsea Green en WrestleMania

A pocos días de que se celebre WWE WrestleMania 41, parece que no hay planes ni para el Campeonato de Los Estados Unidos ni Intercontinental de la división de mujeres.

Por un lado, Lyra Valkyria, actual poseedora del Campeonato Femenil Intercontinental WWE, estará retando por el Campeonato femenil de Parejas WWE.

Por el otro lado, el caso de Chelsea Green, actual poseedora del Campeonato Femenil de Los Estados Unidos WWE, lo divulgaremos aquí.

Baje bajo su propio riesgo.

Según Sean Ross Sapp de Fightful Select, Green no está programada para ningún segmento, combate o aparición en WrestleMania 41—al menos hasta la semana pasada—.

Y cito.

“Fightful consultó con fuentes dentro de WWE sobre los planes creativos para el título o para Chelsea Green en WrestleMania, y se les dijo que, hasta finales de la semana pasada, ella no estaba programada para el evento. Nos informaron que hubo un par de propuestas para que ella fuera la anfitriona del show, pero hasta este fin de semana no había nada concretado. Cuando preguntamos a fuentes cercanas al equipo creativo, nos dijeron que una vez que el evento esté completamente estructurado, es posible que se agregue algún sketch o segmento. Sin embargo, en las dos últimas ocasiones en que lo consultamos, ese no era el caso”.