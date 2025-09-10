WWE no renovaría contrato de Shinsuke Nakamura

Aunque desde junio de este año no teníamos una actualización en torno a Shinsuke Nakamura, la misma por fin ha llegado. Y es que se ha podido saber que el talentoso luchador japonés, saldría muy pronto de WWE.
Así lo ha informado Wade Keller de Pro Wrestling Insider, quien reavivó los rumores en torno a Nakamura, con un reciente reporte en donde indica que WWE no le renovará el contrato a Nakamura una vez el mismo termine, y así como ha ocurrido con otras Superestrellas, ni siquiera le harán una oferta de renovación contractual.
► Estaríamos viviendo los últimos meses de Shinsuke Nakamura en WWE
El motivo de su salida es que no hay planes creativos para Shinsuke Nakamura, de 45 años de edad, y quien aunque fue uno de los mejores luchadores del mundo, incluso el número uno en su momento, nunca pudo conectar con los fanáticos de WWE, más allá de que estos lo respetaban por sus muy buenas luchas y su historial en NJPW.
Triple H y su equipo creativo no creen poder revertir la situación con un plan creativo que pueda hacer que Nakamura conecte con los aficionados, y por eso, la empresa TKO ha decidido que Nakamura salga de su fila, para, al mismo tiempo, ahorrarse un salario de, al menos, un millón de dólares anuales.
El contrato de Nakamura con WWE estaba programado oficialmente para acabarse en abril de este año, pero WWE le añadió un par de meses más a su contrato, debido a tiempo fuera que ha utilizado para proyectos personales, vacaciones y por lesiones, por lo que no hay claridad en torno a cuándo dejará de ser parte oficialmente de WWE, pero se espera que su contrato finalice en los próximos meses.
Lo cierto es que Sean Ross Sapp de Fightful Select señaló hace unos meses que Nakamura no estaría interesado en permanecer en Estados Unidos y firmar con AEW, sino que iría a su casa, a Japón, con NJPW, aunque sí podría luchar en AEW en algún tipo de evento premium especial como algún Forbidden Door.