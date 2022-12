Goldberg es una Superestrella de la WWE a tiempo parcial en la actualidad y desde hace unos cuantos años pero al principio la compañía se mostrór reacia a que tuviera un contrato así. Jim Ross lo cuenta en un reciente episodio de su Grilling JR.

► WWE no quería a Goldberg a tiempo parcial

“Vince se mostró reacio a romper con el molde, digamos. Tuve una buena discusión con respecto a las fechas porque estaba trabajando con Barry Bloom, el agente. No podía negar que no podía estar en desacuerdo con mi concepto. El objetivo era conseguir que Goldberg volviera, tenía que tener una exposición televisiva constante. ¿Eso significa todas las semanas? ¿Significa eso dos segmentos a la semana cada dos semanas? No sabía la respuesta exacta y ni él ni nadie más porque es una cuestión de qué iba a hacer clic, pero cada contrato que recuerdo haber negociado tenía ese diálogo.

«El otro aspecto de alienar al vestuario también era un elemento de la realidad. No querías traerlo porque todo el mundo sabe que si entra va a ganar mucho dinero. Lo más probable es que mucho más que ellos. Creo que fue un buen argumento. Pensé en argumentar que sería bueno para todos, simplemente tenía sentido. No estoy tan seguro de que obtuvo lo que quería y no estoy tan seguro de que obtuvimos lo que queríamos, pero creo que en el mundo de los negocios eso se llama compromiso”.

¿Os gusta lo que ha estado haciendo Goldberg desde su retorno a la WWE?