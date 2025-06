WWE no planea convertir a Cody Rhodes en rudo

Hace unos meses, en Elimination Chamber, The Rock pretendía que Cody Rhodes le «vendiera su alma» a cambio de seguir permaneciendo en la cima de la WWE, situación que implicaba un cambio a rudo; sin embargo, este no aceptó, y fue John Cena el que «tomó su lugar» al atacarlo y eventualmente consiguió su Campeonato número 17.

► The Rock quiso convertir a Cody Rhodes en rudo

Desde su regreso a la WWE, Cody Rhodes ha permanecido como el técnico más importante de la compañía, y durante su rivalidad con John Cena ha tenido reacciones divididas (hay gente que se resiste en abuchear a Cena, por más rudo que sea), generándose la especulación en el Universo WWE en torno a un posible cambio de bando en el corto o mediano plazo.

Según el boletín reciente del Wrestling Observer, la WWE no tiene planes actuales de cambiar el personaje de Cody Rhodes, y lo mantendá como el hombre bueno. Dave Meltzer señaló en su informe que The Rock había pedido tras bastidores que The American Nightmare se convierta en rudo, pero la directiva de la WWE finalmente rechazó la idea y decidió mantener la dirección actual.

El mismo infrome da cuenta que los factores para que no aprieten el gatillo es el hecho de que Cody Rhodes sigue siendo uno de los luchadores con mayor rendimiento de la WWE en ventas de mercancía, asistencia a eventos en vivo y participación de los fanáticos, quienes todavía lo ven como el héroe en las pantallas.

Cody Rhodes está programado para enfrentarse a Jey Uso en las semifinales de King of the Ring en el episodio del lunes de WWE Raw, y este viernes en SmackDown ambos tuvieron un careo. El ganador se enfrentará a Randy Orton en la final en Night of Champions en Arabia Saudita, con la posibilidad de conseguir un combate titular en SummerSlam.