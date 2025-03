WWE no piensa en despedir a Shinsuke Nakamura

El día de ayer, las redes sociales se inundaron de comentarios, luego de un supuesto reporte dado por el reconocido periodista Wade Keller de Pro Wrestling Torch. El mismo decía que WWE no tenía planes creativos para Shinsuke Nakamura, luego de que este perdiera el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante LA Knight en el pasado SmackDown.

Además, se decía que WWE había tomado la decisión de no renovar el contrato de Shinsuke Nakamura una vez terminara el mismo, algo que ocurrirá en septiembre de 2025. Sin embargo, debemos aclarar en SÚPER LUCHAS que este reporte no es verdad.

► Nunca se reportó que WWE esté buscando la salida de Shinsuke Nakamura

Es, de hecho, un falso reporte. Una falsa noticia. Wade Keller no ha reportado que WWE no tenga planes para Nakamura, ni tampoco ha dicho que WWE está pensando en no renovarle contrato.

Sumado a esto, Sean Ross Sapp de Fightful Select ha revelado que él no ha escuchado de ninguna de sus fuentes que Nakamura vaya a salir de WWE. De hecho, lo que se sabe es que Nakamura, desde hace años, está feliz en WWE.

https://twitter.com/SeanRossSapp/status/1898870774380859669?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1898870774380859669%7Ctwgr%5E6e99a2fb5711071b2d75c8e8c8925d5c2a039783%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F

«Nadie con quien he hablado ha oído esto en absoluto».

No le interesa ganar grandes campeonatos. Tampoco le interesa tener grandes rivalidades, ni mucho menos, grandes luchas. Nakamura ya dio todo lo mejor de sí en NJPW y está listo para su retiro. Actualmente, solo gana grandes cantidades de dinero y disfruta de su vida, haciendo lo que más le gusta: surfear.