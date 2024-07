‘Booyaka 619‘, la canción de Rey Mysterio, es una de las más reconocidas de la historia de la WWE. El pódcast Drinks with Johnny tuvo recientemente como invitado a Sonny Sandoval, vocalista líder de la banda responsable de ella, P.O.D., y este dio a conocer que la compañía nunca les pagó por utilizarla.

► WWE no pagó por ‘Booyaka 619’

«A veces, hemos hecho cosas con WWE y como WWE es tan enorme, son tan poderosos como imperio, incluso en ese entonces. Pero pueden decir: ‘¿Podemos usar vuestra música?’. ‘Sí’. ‘Vale. No os vamos a pagar por ello. Pero como somos WWE, vais a obtener tanta prensa’ y sabes a lo que me refiero, ‘y tanto hype’ y en algún momento, estás como, ‘Vaya, está bien’. Supongo que sí. Porque incluso ahora, todavía la escucho cuando Rey sale. Rey Mysterio en WrestleMania… Estás como: ‘Amigo, todavía están tocando nuestra canción.’ Un gran saludo a Mad One. Es como, todavía están tocando nuestra melodía, pero no estamos viendo nada de eso… Es un juego, hermano, es un juego».

Por otro lado, Sandoval apunta también que nada negativo tiene que decir sobre Mysterio:

«Rey es en realidad uno de nuestros buenos amigos de aquí del sur, fuimos a la misma escuela juntos. Experimentábamos con la música y él cruzaba la frontera y luchaba en T.J., lucha libre, y sabes, encontramos un poco de éxito al mismo tiempo. Nos conectamos en algunas otras cosas, pero luego él ya tenía la canción, su canción de entrada con otro rapero chicano local aquí en San Diego llamado Mad One y entonces la WWE había hecho — en ese momento, querían hacer muchos de sus remixes, sus remixes de canciones de entrada y agregar tal vez un toque de metal o un toque de rock and roll.»

