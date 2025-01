WWE no hará eventos no televisados hasta marzo

El 2024 terminó con un puñado de eventos en vivo no televisados y con el tradicional WWE Live Holiday Tour que se llevó a cabo luego de Navidad y culminó hace unos días, con lo cual WWE suele calentar motores para su ruta hacia WrestleMania. Sin embargo, el 2025 iniciará de una forma muy distinta a la de los años anteriores.

► WWE retomará las giras cuando vuelva a Europa

Precisamente, según informó recientemente Sean Ross Sapp, de Fightful, WWE no tendrá más eventos en vivo hasta el próximo 15 de marzo, cuando la compañía vuelva a Europa, y que será el día después de que SmackDown se lleve a cabo en Barcelona, España. Además, el periodista agregó que las Superestrellas de la WWE han expresado su alivio por el descanso del agotador calendario de espectáculos en casa.

«Los talentos con los que he hablado están muy contentos de que no haya espectáculos no televisados hasta mediados de marzo».

Con esta nueva medida, las Superestrellas solo tendrán actividad durante los programas semanales, Raw y SmackDown, aunque también harán algunas apariciones relacionadas con la promoción de WrestleMania 41, aunque seguramente sus viajes se reducirán notablemente hasta que les llegue la gira europea.

Es evidente que el ajuste en el calendario ofrece a las estrellas la oportunidad de descansar y recargar energías antes de la temporada de WrestleMania 41, que será muy agotadora. Precisamente, esta gira tiene las siguientes fechas confirmadas, entre eventos televisados y no televisados:

14 de marzo: SmackDown – Barcelona, ​​España

15 de marzo: Evento en vivo – Dortmund, Alemania

16 de marzo: Evento en vivo – Hannover, Alemania

17 de marzo: Raw – Bruselas, Bélgica

21 de marzo: SmackDown – Bolonia, Italia

22 de marzo: Evento en vivo – Belfast, Irlanda del Norte

23 de marzo: Evento en vivo – Nottingham, Inglaterra

24 de marzo: Raw – Glasgow, Escocia

28 de marzo: SmackDown – Londres, Inglaterra

29 de marzo: Evento en vivo – Viena, Austria

30 de marzo: Evento en vivo – Ámsterdam, Países Bajos

31 de marzo: Raw – Londres, Inglaterra