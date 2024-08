WWE no está interesada en hacer show con AEW

Hace unos días, reportamos aquí en SÚPER LUCHAS cómo el presidente de AEW y ROH, Tony Khan, cambió su mentalidad en torno a WWE y en lugar de atacar a su empresa competidora, señaló que le encantaría si fuera posible realizar un gran show en conjunto con WWE.

Esto emocionó a muchos fanáticos, que consideran que sería un gran boom para la lucha libre profesional el hecho de que las dos empresas más grandes en los Estados Unidos hiciera un show en conjunto. Sin embargo, ahora, desde WWE se han encargado de que las esperanzas de estos fans queden enterradas.

► WWE se baja de la posibilidad de una función conjunta con AEW

Y es que Chris Legentil, quien es el actual Vicepresidente de Relaciones con el Talento y Director de Comunicaciones de WWE, posiciones a las que llegó tras la salida de John Laurinaitis de WWE, fue entrevistado recientemente por The Sports Media Podcast with Richard Deitsch, y allí reveló que WWE no tiene ningún interés en hablar con AEW acerca de una posible colaboración, alianza o show en conjunto. Estas fueron sus palabras:

“No hay interés… solo quiero dejar claro. Definitivamente hay una variedad de talento excelente que no reside actualmente en WWE. Así que no hay ninguna indirecta ahí, solo quiero decir que la respuesta a tu pregunta es que no ha habido ninguna conversación en relación con eso».

Claramente, nunca hay que decir nunca, y más cuando se trata de WWE. Por ahora, no parece posible que WWE y AEW hagan un Forbidden Door, pero en cualquier momento podrían darse acercamientos y negociaciones, y estaremos al tanto aquí en SÚPER LUCHAS para reportarlo.