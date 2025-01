WWE no cuenta en sus planes con Alexa Bliss

El dato invita a no ser muy optimistas: Alexa Bliss lleva dos años sin disputar un combate, desde su última vez durante Royal Rumble 2023. Y aunque hay argumentos extraluchísticos que justifican tan prolongada ausencia (maternidad o participación en proyectos televisivos y cinematográficos), también es cierto que la gladiadora lleva meses dejando claro que ya se encuentra disponible.

En octubre, vía redes sociales, Bliss aseguró su regreso, evidentemente sin concretar una fecha. Y hablando antes de Royal Rumble, la próxima edición de esta cita, en apenas una semana, sería escenario muy propicio para un regreso que hiciera bastante ruido.

Sin embargo, ahora surge por fin un nuevo reporte, vía PWInsider, al respecto del estatus de Alexa Bliss, y no parece probable su vuelta el próximo 1 de febrero.

«Los planes para el esperado retorno de Alexa Bliss a WWE están actualmente fuera de la mesa. Han dicho al equipo creativo de WWE que congelen indefinidamente los planes para Alexa Bliss.

«Los planes iniciales eran que Bliss regresara en el Raw celebrado en San Jose semanas atrás, y una historia con los Wyatt Sicks se había propuesto como parte de ese retorno. A cambio, justo antes de ese evento, pidieron al equipo creativo que descartara todos los planes para Bliss.

«Los planes creativos no eran un problema y Bliss estaba lista para regresar, pero la compañía puso fin a los planes. Una fuente expuso que tal vez se trate de un problema contractual. Otras fuentes con las que hablamos dijeron no saber cuál era el problema. Bliss no aparece en ningún plan para el Royal Rumble femenil».