Lo más seguro es que nadie se sorprenda, que muchos incluso se lo hubieran esperado, pero de todas maneras WWE no contactó con Renee Young cuando se confirmó que está contagiada de coronavirus. La conductora de WWE Backstage es una de las víctimas directas de la Era Covid que está inundando el mundo. Dentro de lo que cabe, que no es poco, parece que se encuentra bien, pero hasta ahora no existen muchas novedades en tiempo real sobre su estado de salud más allá del positivo. En cuanto a su esposo, Jon Moxley, él también se hizo la prueba y dio negativo.

► WWE no contactó con Renee Young

Dime con quién andas y te diré quién eres no es una frase cien por cien exacta que puede atribuirse a todo el mundo, pero no encaja del todo mal si se tiene en cuenta la amistad de Vince McMahon con Donald Trump. A distintos niveles, ambos no han estado tomando las mejores decisiones para hacer frente a la pandemia. Y ahora se sabe que el mandamás no se puso en contacto con Young cuando dio positivo. En realidad, no lo hizo él ni tampoco otros nombres importantes de su imperio. Esto publica Dave Meltzer en su boletín Wrestling Observer:

"Es notable que ni Vince McMahon ni Kevin Dunn ni Paul Levesque (Triple H) ni Mark Carrano se pusieron en contacto con ella a partir del 25 de junio (cuando se confirmó su contagio) para preguntar cómo se encuentra, aunque sí lo hicieron muchos nombres del elenco".

Sin haberse confirmado nada, la creencia es que Renee ha pasado la peor parte de la enfermedad. Como con el resto de los casos, pero señalando este en particular, pues es del que estamos hablando, esperamos y deseamos que mejore completamente y el virus quede atrás.