WWE no celebraría King of the Ring en el corto plazo

Aunque se venía especulando que los torneos King y Queen of the Ring volverían a aparecer en WWE y que este se iba a dar en Arabia Saudita, WWE anunció la semana pasada que el evento en dicho país ahora se llamará Night of Champions. Se desconocen los motivos que conllevaron a esta decisión, pero como el nombre sugiere y ha ocurrido en ediciones pasadas, es posible que todos sus títulos estén en juego ese día.

► Triple H habría decidido el cambio para el evento premium de Arabia Saudita

Triple H se hizo cargo de la dirección creativa de WWE cuando Vince McMahon renunció a su cargo a mediados del año pasado, y si bien este último todavía tiene la última palabra en torno a las decisiones más importantes de lo que vemos en pantallas, el propio Triple H ha sido quien ha tomado las riendas en muchas cosas, y probablemente el cambio del nombre del evento premium que se llevará a cabo en Arabia Saudita tiene su sello.

PWInsider Elite declaró que es “poco probable” que el torneo King of the Ring se lleve a cabo pronto, dados los cambios creativos recientes. WWE obviamente está pasando por muchos cambios en este momento, y esta transición es algo que hay que tener en cuenta.

Tendremos que ver si WWE trae de vuelta los torneos King of the Ring y Queen of the Ring retornan, toda vez que aún no existen los sucesores de Xavier Woods y Zelina Vega como Rey y Reina de Ring, aunque ellos ya no recurren a estos personajes.