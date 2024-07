WWE Network y el logo WWF: «Un momento miserable»

Los fanáticos de la WWE que ven imágenes de archivo de eventos de antaño en WWE Network habrán notado que el antiguo logotipo WWF aparece borroso. En 2002, la World Wrestling Federation cambió su nombre a World Wrestling Entertainment debido a una disputa legal con el World Wildlife Fund. A pesar de que en un primer momento alcanzaron un acuerdo según el cual la compañía de lucha libre profesional tenía limitado el uso del acrónimo «WWF» fuera de América del Norte, este se rompió cuando la organización medioambiental la acusó de violarlo y finalmente la modificación se hizo oficial, llevando también al entonces imperio de Vince McMahon a una nueva era más enfocada en el entretenimiento.

Hubo muchas consecuencias de aquello y una de ellas aún puede verse en la actualidad cuando en la plataforma de streaming de WWE se visualiza contenido de antes de que comenzaran a usar el nombre actual y el logotipo WWF aparece borroso, lo cual fue fruto de un arduo proceso (y «uno de los momentos más miserables»), según explica John Carlan, quien en aquella época era director de VOD y productor supervisor en su reciente entrevista con Conrad Thompson en Insiders.

«Wrestling Challenge, hubo un promotor en el extranjero que tenía una promoción llamada Wrestling Challenge, y nos demandó y ganó. Algo así. Cualquier gráfico, tuvimos que quitarlo. Te diré algo. El difuminado de WWF fue uno de los momentos más miserables de mi carrera. Pasamos horas tras horas tras horas. En un momento, creo que conseguimos que se aprobara el logotipo de WWF al principio. Ese fue nuestro primer paso. Luego, finalmente, todo se aprobó. Estoy hablando de cientos de horas solo en difuminar. Ni siquiera produciendo el programa. Solo difuminando el maldito programa conmigo o con cualquiera de nuestro personal o un editor.

«Entregábamos cinco programas al editor nocturno y él los revisaba durante la noche. Hacía muchos programas de ECW durante la noche. Había 10, 20, 30 cortes en un programa de ECW que se tenían que hacer. Yo los preparaba y él los mezclaba durante la noche. El difuminado dominó nuestras vidas durante cinco años. Fue así de malo. ¿Esos programas de la Era Attitude? Un desastre. Desastre. Tuvimos que cubrir el bug. El alineado del bug era complicado porque no querías ver que apareciera, y aparecía mucho. Tuvimos que asegurarnos de que lo cubriera y luego se movía. Fue una tortura».

