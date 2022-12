Aprovechando el final de 2022, WWE está lanzando nuevo contenido, por ejemplo, videos con los mejores momentos de Raw, SmackDown y NXT a lo largo del año. Incluyendo una lucha nunca antes vista de Roman Reigns. El Campeón Indiscutible ya no lucha habitualmente, suele hacerlo sobre todo en los Eventos Premium y de cuando en cuando en house shows. Pero ahora nos vamos a 2020, en concreto, al programa de la marca azul del 28 de febrero, pues entonces tuvo un combate con Baron Corbin que solo vieron quienes estaban en la arena.

► La lucha nunca vista de Roman Reigns

En ese show, celebrado en el TD Garden de Boston, Massachusetts, Roman Reigns hizo acto de presencia para confirmarse como el nuevo oponente de Goldberg, entonces el Campeón Universal; más tarde se anunciaría oficialmente su mano a mano en WrestleMania 36. Recordemos que el samoano no pudo luchar en el magno evento debido al COVID-19. Braun Strowman lo sustituyó y ganó el título, que luego perdería ante Bray Wyatt, que a su vez sería destronado por el mismo Reigns en su retorno, que sería cuando daría inicio a su personaje actual.

Pero volvamos al enfrentamiento Reigns vs. Corbin. Fue mostrado en el episodio más reciente de WWE’s The Bump con el mismo Corbin, JBL, Kayla Braxton y Matt Camp viéndolo desde el set. No es una lucha histórica, realmente una de las incontables que no se ven porque no forman parte de un programa ni de un Evento Premium, pero WWE ha querido mostrarla a todos los fanáticos haciendo hincapié en que es una que nunca se había visto entre los dos luchadores. Veamos qué pasó entonces:

¿Os gusta el reinado de Roman Reigns como Campeón Indiscutible?