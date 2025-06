WWE Money in the Bank 2025: Así están los momios

Hoy sábado 7 de junio, después de WWE x AAA Worlds Collide, llegará Money in the Bank 2025 desde el Intuit Dome en Inglewood, California (Estados Unidos).

► Los momios de Money in the Bank 2025

A medida que se acerque el show, y en especial cuando de comienzo, estaremos contando todo al respecto. Mientras, vamos a conocer cómo están los momios, las cuotas de apuestas, quienes son los favoritos para obtener la victoria en los cinco combates de acuerdo al sitio web BetOnline.ag.

Money in the Bank varonil

Seth Rollins (-175)

LA Knight (+175)

El Grande Americano (+350)

Solo Sikoa¡ (+1100)

Penta (+1200)

Andrade (+5000)

Contando seguramente con la ayuda de Bron Breakker y Bronson Reed, Seth Rollins se convertiría nuevamente en Mr. Money in the Bank. Cuando lo fue en 2014, protagonizó uno de los finales más memorables de WrestleMania cuando en la edición 31 derrotó a Roman Reigns y Brock Lesnar durante el combate principal cobrando el maletín para convertirse en Campeón WWE.

Money in the Bank femenil

Naomi (-155)

Rhea Ripley (+350)

Stephanie Vaquer (+300)

Roxanne Pérez (+500)

Alexa Bliss (+1200)

Giulia (1200)

Si no fuera ella no sería sorprendente pero la favorita para la nueva Miss Money in the Bank es Naomi.

Lucha de parejas

John Cena y Logan Paul (+170)

Cody Rhodes y Jey Uso (-250)

No por mucho, pero el «American Nightmare» y el Campeón Mundial de Peso Completo son los favoritos para los apostadores.

Esto es mañana 🤜🤛 le tiene ganas a desde #WrestleMania. Jey Uso quiere acabar con de una vez por todas.

Campeonato Femenil Intercontinental

Lyra Valkyria (c) (+300)

Becky Lynch (+500)

Con una diferencia notable, se espera que «The Man» sea la nueva monarca y la segunda en ostentar este título nacido en 2024.