WWE Money in the Bank: Predicciones de Jeff Jarrett

Horas después de Worlds Collide, WWE va a celebrar el evento premium Money in the Bank pasado mañana sábado 7 de junio en el Intuit Dome en Inglewood, California (Estados Unidos).

► Jeff Jarrett predice WWE Money in the Bank

Entonces será el momento de descubrir a los nuevos Mr. y Miss Money in the Bank y mucho más que estará en juego. Antes, conozcamos las predicciones de Jeff Jarrett según sus palabras en My World:

John Cena y Logan Paul vs. Cody Rhodes y Jey Uso

“La influencia de Logan Paul es enorme… John Cena, el MVP de la industria en los últimos 20 años… Cody ha ascendido como un cohete. Pero, de los cuatro, ¿quién es el que más puede beneficiarse? Jey. Creo que, por mucho. Cody perdió en WrestleMania… Y puedes ver claramente que la gente está deseando un Cody Rhodes vs. John Cena. Logan Paul, el brillo ya se le fue. Ahora es parte del roster… pero tenerlo involucrado con Cena… si lo piensas desde mi perspectiva… Jey va a hacer un regreso enorme, y yo asumiría que Jey va a ganarle a Cena.”

¿Quiénes serán los ganadores de las Luchas de Escaleras de Money in the Bank? 🤔 No te pierdas #MITB el SÁBADO 7 DE JUNIO en vivo por @netflixlat para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/A4JR2n870o — WWE Español (@wweespanol) June 4, 2025

Becky Lynch vs. Lyra Valkyria por el Campeonato Femenil Intercontinental

“Becky va a levantar la mano, punto. No va a dejarse vencer por esa chica tan temprano en su nuevo giro (de personaje)».

Money in the Bank femenil

“No tengo ni idea de quién lo necesita realmente… así que me la voy a jugar con Alexa [Bliss], pero de nuevo, es una suposición total».

Money in the Bank varonil

“Penta… Hay tantas direcciones posibles en una lucha así, pero me imagino a Penta ganando (Jarrett hizo esta predicción antes de que se confirmara al Grande Americano para el combate).”

El veterano también habla de Worlds Collide, concretamente de la lucha de El Grande Americano en contra del Hijo del Vikingo por el Megacampeonato AAA:

“¿No crees que Chad Gable va a vencer? La AAA de años anteriores ya no existe. Ya no está. No están preocupados por la base de fans existente de AAA… Solo el tiempo dirá si eso es un error o no… La oportunidad con CMLL es enorme en este momento.”

Este sábado en #WorldsCollide ►MEGACAMPEONATO AAA: Hijo del Vikingo (c) vs. Chad Gable

►Legado del Fantasma (Santos Escobar, Ángel y Berto) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr., Psycho Clown y Pagano

►CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs.… pic.twitter.com/txAkgxpYib — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) June 4, 2025