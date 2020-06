WWE molestó a Zack Ryder por la trama de Otis con Mandy Rose

Parece extraño pensando en que el luchador no se encuentra en la empresa desde que fuera despedido pero sí, WWE molestó a Zack Ryder recientemente. Todo tuvo que ver con la trama que Otis tiene con Mandy Rose. Los enamorados continúan disfrutando de su vida en pareja, tanto dentro como fuera de los encordados. En lo que respecta a fuera, hace poco fueron vistos en una piscina pasando el día. Una piscina que en realidad no pertenece a ninguno de los dos ni tampoco a la propia compañía, sino a quien fuera su Campeón de Estados Unidos y Campeón Intercontinental.

► WWE molestó a Zack Ryder por su piscina

Mientras no retoma su carrera, la ex Superestrella sigue llamando la atención de la fanaticada gracias a The Major Wrestling Figure Podcast. Y en un reciente episodio de este show, que comparte con Curt Hawkins, reveló lo ocurrido con aquel segmento de la piscina.

"Estaba sentado con Chelsea [Green] en la piscina y veo que tiene una mirada extraña mientras revisa su teléfono. Le pregunto qué pasa y me dice que alguien de WWE le ha preguntado si Otis, Mandy Rose y un equipo de camarógrafos pueden venir a nuestra piscina a grabar un segmento para SmackDown. Estaba temblando de ira. Me despiden y ahora quieren usar mi piscina.