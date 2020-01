Adelantamos unos días atrás que WWE estaba pensando en cambiar de nombre el Campeonato UK o Campeonato del Reino Unido. Un título que sigue sosteniendo WALTER después de su defensa ante Joey Coffey en NXT UK TakeOver: Blackpool II. El luchador australiano, que lidera además la facción Imperium, continúa dominando con puño de hierro la marca británica. Todavía no está claro quien será su próximo oponente, pero existen muchas luchas interesantes que podrían darse en el siguiente especial.

► WWE modifica el Campeonato UK

Un especial en el que el campeón entrará con un cinturón renovaro y renombrado. En la filmación de anoche para un futuro programa semanal de NXT UK, se presentó oficialmente el nuevo campeonato.

A partir de ahora será conocido como Campeonato NXT UK, por lo que abandona la distinción «WWE». De hecho, ha sido eliminado el logotipo de la compañía que vemos en la foto anterior para ser reemplazado por «NXT».

En el siguiente video vemos su presentación filmada por un fan:

Bit of a changed title design for the NXT UK Title. More of a name change than anything. #NXTUKYork #NXTUK pic.twitter.com/aCyarxP3Hy — Wrestling Royalty (@WrestlingRoyal1) January 17, 2020

También una foto publicada por otro:

A pissed off @WalterAUT and Imperium cut a passionate promo on @AdamColePro and UE. Vow to make them pay at #WorldsCollide pic.twitter.com/CpqJJVQQ6S — Wrestling Royalty (@WrestlingRoyal1) January 17, 2020

Y nos damos cuenta de que en realidad este nuevo título ya aparecido con anterioridad.

Took a year but looks like it finally debuted https://t.co/MIgWdj9BHj pic.twitter.com/YWRxsyQcyA — Dan Beltzer (@BeltFanDan) January 16, 2020

No obstante, su presentación oficial no ha sido hasta ahora. No será de hecho hasta que el episodio salga al aire.

Esto no va a cambiar para nada el reinado de WALTER, pues tenga el diseño que tenga y se llame como se llame lo seguirá luciendo con orgullo sobre su hombro. En cuanto a su próxima defensa, podemos adelantar que será antes del siguiente especial. Todavía no se sabe cuando ni donde será dicho evento, pero si tomamos como ejemplo lo ocurrido el año pasado quizá no se celebre hasta agosto.

Por otro lado, el próximo 25 de enero Imperium se reunirá nuevamente en un combate para enfrentar a The Undisputed Era en Worlds Collide. El cartel de este también especial es el siguiente: