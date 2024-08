Matt Riddle se convirtió en un nombre controvertido en la WWE debido a sus acciones problemáticas fuera del ring, lo que llevó a su eventual despido. Sin embargo, previo a su salida, tuvo inicidentes tras bastidores con personas como Seth Rollins y Goldberg, pero eso no fue lo único.

► Hubo comentarios ofensivos de Matt Riddle hacia Roman Reigns

Durante una aparición reciente en The Wrestling Matt, la ex personalidad de la WWE, Matt Camp, reveló cómo Roman Reigns hizo una aparición en The Bump en agosto de 2021 debido a su asociación con Shady Rays, una empresa de gafas de sol. En ese momento, se aseguraron de que Riddle, que también era un invitado en el programa, no estuviera en el set hasta que terminara la entrevista del Jefe Tribal para evitar posibles problemas. Camp señaló que mantuvieron deliberadamente a Riddle fuera del set hasta que terminara el segmento de Reigns.

”Luego volvió un año después, en agosto de 2021, porque tenía una asociación con Shady Rays, una empresa de gafas de sol. Roman Reigns hizo la entrevista desde una casa con una ducha al aire libre en algún lugar, y estaba en modo Roman. Había pasado un año. Lo gracioso es que Riddle era el invitado en el estudio para ese programa, y ​​nosotros al 100% no pusimos a Riddle en el set hasta que Roman estuviera fuera de la pantalla de video. No queríamos meternos con eso.

Luego Riddle fue y dijo algo tonto sobre Roman en otra entrevista justo después de esa. Creo que ahí es donde contó la historia sobre escribir una carta a Roman disculpándose, con Randy diciéndole que lo hiciera y todo eso. Nos propusimos mantener a Riddle fuera del set hasta que terminara la entrevista con Roman, lo que definitivamente fue la decisión correcta”.

Matt Riddle admitió recientemente que había enojado a Roman Reigns después de dar una promo en The Bloodline donde declaró que los golpearía dentro de una jaula de MMA, pero eventualmente arreglarían las cosas.