WWE mantuvo hermetismo sobre la situación de Roderick Strong

En la más reciente edición de AEW Dynamite, Roderick Strong apareció de la nada, haciendo su debut en AEW y limpió la casa, sacando a todos los de JAS del ring para ayudar a Adam Cole, quien fuera su compañero de The Undisputed Era en WWE. Sin duda, este fue un debut inesperado, ya que no habían noticias de Strong en los últimos meses, salvo el hecho de que estuviera lidiando con una aparente lesión.

► Salida de Roderick Strong de WWE no fue anunciada

Sean Ross Sapp señaló por medio de Fightful Select que WWE ha sido “muy reservada” sobre el estado de Roderick Strong durante varios meses. Ha pasado tanto tiempo desde su última aparición en NXT, donde formó parte de la disolución de Diamond Mine, apareciendo por última vez en televisión en agosto del año pasado.

Si bien Strong solicitó su salida de la compañía el año pasado, la misma fuente reveló que varios miembros del vestidor creían que su contrato con WWE estaba pronto a expirar.

“Roderick Strong apareció en Dynamite de AEW. El exluchador de la WWE acudió en ayuda de su aliado de Undisputed Era, Adam Cole. Strong había estado ausente de WWE TV durante varios meses, y la compañía se había mantenido callada sobre su estado. Hubo informes de que WWE había considerado tenerlo como entrenador durante el resto de su contrato, pero no está claro si ese lanzamiento alguna vez llegó a él.

El talento de la WWE con el que hablamos reveló que creían que su contrato se extendería hasta el año siguiente, pero esta información no se ha confirmado oficialmente. Recientemente, 2K recibió instrucciones de eliminar a Roderick Strong de su juego de lucha libre. El talento de la WWE con el que hablamos dijo que no había recibido ninguna actualización de la compañía con respecto al estado de Strong, y que no lo habían visto en el WWE Performance Center durante algún tiempo. Sin embargo, fuentes cercanas a Strong declararon que le estaba yendo bien físicamente y que estaba autorizado para luchar.”

“Muchos luchadores de AEW se sorprendieron gratamente con el debut de Strong, ya que es muy querido en la industria. El cambio a AEW podría brindarle a Strong nuevas oportunidades y un nuevo comienzo. El mundo de la lucha libre, sin duda, estará atento para ver qué depara el futuro de Strong y cómo se desarrollará su historia en AEW”.

Tan hermética estaba la situación de Roderick Strong en WWE que hasta el momento todavía figura en la página de WWE como una Superestrella activa, aunque se espera que eso se actualice en las próximas horas.

Tony Khan ha podido fichar a los 4 miembros de The Undisputed Era en algún punto, aunque Bobby Fish ya se fue. No obstante, si Kyle O’Reilly logra recuperarse pronto de su lesión, Adam Cole podrá tener a dos importantes compañeros a su lado para lidiar con cualquier oponente que se le ponga en frente.