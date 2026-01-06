WWE llevaría a Blake Monroe al elenco principal muy pronto

WWE ha iniciado el 2026 con todo, y con los ascensos de Trick Williams a SmackDown y Je’Von Evans a RAW, parece que busca renovar sus elencos de buena manera, y todavía se especula con las posibles llegadas de Oba Femi (a quien han estado promocionando en viñetas recientemente) y Jordynne Grace (quien participó en un segmento en el reciente SmackDown).

► Blake Monroe ha impresionado gratamente en WWE NXT

Pese a los ascensos que se han dado y se darán pronto, parece que otra estrella de NXT podría estar rumbo a las Grandes Ligas, ya que según informó Según Sean Ross Sapp de Fightful Select, Blake Monroe ha sido objeto de conversaciones internas para un posible ascenso al elenco principal de la WWE. Fuentes indicaron que se ha hablado mucho sobre este movimiento en las últimas semanas, y varias personas dentro de la marca RAW creen que Monroe podría llegar pronto a dicho programa.

«Fightful Select confirma que los directivos de la WWE están discutiendo la posibilidad de subir a Blake Monroe al elenco principal muy pronto.»

Lo que hace esta situación aún más intrigante es que los planes creativos inmediatos que involucran a Monroe podrían estar cambiando, con posibles cambios incluso esta semana, aprovechando que ya no es la Campeona Norteamericana NXT. Esto sugiere que podrían no ganar su revancha programada contra Thea Hail, y ese sería un indicativo de que su llegada al elenco principal sería inminente, luego de impresionar gratamente en su paso por NXT.