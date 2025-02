Un fanático, Richard Bryant, demandó a la WWE en 2024 alegando haber sufrido daños auditivos tras asistir a un SmackDown en 2022 por «negligencia e imprudencia» de la compañía. En 2025, a través de nuestros compañeros de PWInsider, conocemos que las dos partes han alcanzado un acuerdo.

► Hay acuerdo

Aunque actualmente no se conocen todos los detalles, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut señaló que hay un acuerdo de conciliación planificado en la demanda presentada por el aficionado Richard Bryant contra WWE en septiembre de 2024.

► ¿Qué sucedió?

La demanda de Bryant alega que sus lesiones fueron causadas por la «negligencia e imprudencia» de WWE, argumentando que la empresa no advirtió adecuadamente sobre los peligros de los efectos pirotécnicos, no probó su impacto en el recinto, no operó los efectos con el debido cuidado, no contrató, seleccionó, capacitó ni supervisó empleados competentes, no implementó ni hizo cumplir políticas y procedimientos razonables para el uso seguro de la pirotecnia, y no advirtió a Bryant sobre los posibles efectos adversos, entre otros actos considerados negligentes o gravemente negligentes.

Bryant también alega que sufrió las siguientes lesiones, algunas de las cuales podrían ser permanentes: «ruptura traumática del tímpano derecho, tinnitus bilateral, pérdida auditiva en el oído derecho y daño psicológico«. Además, afirma que ha incurrido y es probable que siga incurriendo en gastos médicos futuros.

Curiosamente, la demanda de Bryant también afirma que se vio obligado a no apoyar peso en su cuerpo durante un tiempo, usando muletas y una bota ortopédica para «limitar el movimiento y el dolor y favorecer la recuperación de su pie izquierdo» (sí, menciona el pie izquierdo). También asegura que ya no puede participar en actividades físicas y deportivas como lo hacía «antes de la colisión» y que probablemente necesitará una fusión quirúrgica en su pie izquierdo. Esto sugiere que el abogado de Bryant podría haber incluido accidentalmente parte de otra demanda en la presentación, ya que el documento no ha sido corregido.

Bryant ha estado exigiendo $15,000 en daños.

WWE argumentaba que la Corte debía rechazar los intentos de Bryant de evitar que su demanda fuera llevada a arbitraje. Finalmente, el juez Robert N. Chatigny indicó que estaba considerando los argumentos y emitiría un fallo más adelante, pero ahora señala que ya no es necesario debido al posible acuerdo.

► Otro caso

WWE enfrentó una demanda similar presentada por Marvin Jackson, quien alegó haber sufrido daños auditivos mientras asistía a WrestleMania 38 en Dallas. El 8 de marzo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. respaldó una decisión previa del Tribunal de Distrito del Condado de Tarrant, Texas, que determinó que WWE tenía razón al argumentar que cualquier reclamación de Jackson debía resolverse mediante arbitraje, debido a un acuerdo aceptado al usar la entrada para WrestleMania 38 comprada por un familiar.

Jackson presentó su demanda el 12 de enero de 2023, alegando que perdió la audición en su oído izquierdo debido a una explosión de pirotecnia como parte de la producción de WWE. El Tribunal de Distrito del Condado de Tarrant desestimó el caso con prejuicio, lo que significa que Jackson no podía volver a presentar la demanda en la misma corte. A pesar de apelar, se le informó nuevamente que debía recurrir al arbitraje para buscar compensación.

Jackson solicitaba un juicio con jurado y buscaba una compensación superior a $1,000,000, incluyendo daños de cualquier tipo, sanciones, costos, gastos, intereses previos al juicio y honorarios de abogados. El caso fue enviado a arbitraje privado y no se ha informado si fue resuelto o en qué términos.