WWE visitó el 1 de mayo la ciudad de Bolonia, Italia, con un evento no televisado realizado en la Unipol Arena. No te pierdas nada de lo ocurrido repasando a continuación los resultados de cada una de las luchas llevadas a cabo así como imágenes de las mismas.

► WWE Live en Bolonia, Italia (1/5)

Campeonato Intercontinental : Sami Zayn (c) derrota a Ludwig Kaiser

: Sami Zayn (c) derrota a Ludwig Kaiser Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi derrotan a Damage CTRL (Asuka, Dakota Kai y Kairi Sane)

Solo Sikoa y Tama Tonga derrotan a LA Knight y Randy Orton

Campeonato Mundial de Peso Pesado : Damian Priest (c) derrota a Chad Gable, Gunther y Jey Uso

: Damian Priest (c) derrota a Chad Gable, Gunther y Jey Uso Campeonato Mundial de Parejas : Awesome Truth (R-Truth y The Miz) (c) derrota a Judgment Day (Finn Balor y JD McDonagh)

: Awesome Truth (R-Truth y The Miz) (c) derrota a Judgment Day (Finn Balor y JD McDonagh) Campeonato Mundial : Becky Lynch (c) vence a Nia Jax

: Becky Lynch (c) vence a Nia Jax Campeonato Indiscutible: Cody Rhodes (c) vence a Shinsuke Nakamura

Damage CTRL at tonight's WWE house show at #WWEBologna — BayleyWrestling, May 1, 2024

The first RKO on Italy soil in years… #WWEBologna — Will J. Ampio, May 1, 2024

The ending speech of tonight's amazing WWE live event in Bologna by the one and only Cody Rhodes and please Triple H we want asap a RAW or a Smackdown or a PLE tonight has been a banger of a live event! Thank You! #WWEBologna #WWE — Alessio Stecconi, May 1, 2024

A musical history visit and solid gym hospitality before #WWEBologna. — Byron Saxton, May 1, 2024

Podemos destacar un par de detalles del House Show en Italia. Por ejemplo, que Tama Tonga tuvo el primer combate de su carrera en la WWE. Ya lleva varias semanas en la programación pero en este evento luchó por primera vez antes de hacerlo en Backlash: France. También es de resaltar la oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado que tuvo Gunther dentro del Fatal 4-Way cuando parece claro que su próximo paso debe ser ir a por un título del mundo. Y hablando del próximo Premium Live Event, el menú luce así: