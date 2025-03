WWE LFG (Legends & Future Greats) ha sido renovada

El reality show WWE LFG (Legends & Future Greats) fue lanzado el 16 de febrero con varios participantes compitiendo para hacerse con un contrato de NXT en la cadena de televisión A&E bajo la mentoría del Undertaker o Booker T.

Y ya se confirma que tendrá continuación. Deadline han sido los primeros en reportarlo:

WWE LFG (Legends & Future Greats) ha sido renovado para una segunda temporada. Dieciséis nuevos aspirantes a WWE lucharán por un lugar en NXT, que se transmite por The CW. El grupo recibirá entrenamiento de leyendas como Undertaker, Booker T, Michelle McCool y Bubba Ray Dudley. El programa es producido por WWE, con Paul «Triple H» Levesque, Lee Fitting, Ben Houser, Shawn Michaels, Jeremy Borash, Rob Sharenow, Elaine Frontain Bryant y Brad Abramson como productores ejecutivos.

Además, el mismo informe revela otro regreso:

Por otro lado, WWE’s Greatest Moments, presentado por el comentarista Michael Cole, también regresará y contará con la participación de Cody Rhodes, The Bloodline y John Cena. Este programa también es producido por WWE, con Levesque, Fitting, Houser, Marc Pomarico, Frontain Bryant, Abramson y Jonathan Partridge como productores ejecutivos.

Este show destaca combates legendarios, promos inolvidables y momentos que han definido la industria, brindando tanto a los fanáticos de toda la vida como a los nuevos seguidores una mirada a la historia de WWE.

WWE Superstar Sunday RETURNS with the series premieres of WWE LFG & WWE’s Greatest Moments, plus ALL-NEW episodes of WWE Rivals starting February 16 at 8/7c on @AETV! #WWEonAE pic.twitter.com/ULJcmwHepj

— WWE on A&E (@WWEonAE) January 27, 2025