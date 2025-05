WWE LFG: Booker T promete robarse el show en la T2

La temporada 2 de WWE LFG (Legends & Future Greats) contará con un Booker T más encendido que nunca.

Ya es oficial que se estrenará el 22 de julio (la segunda de seis temporadas) y el Hall of Famer dice lo siguiente:

“Va a haber una segunda temporada, ya estamos en pleno proceso de la temporada dos y se está poniendo intensa. Estaba leyendo que va a haber varias temporadas de LFG en A&E. Estoy emocionado, voy a meterme de lleno. Va a ser como The Masked Singer o Dancing With The Stars. Yo voy a ser como uno de esos jueces que nunca se van a casa. ¡Voy a estar en todos los episodios, ¿ok?!