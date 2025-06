WWE Legends y el precio de la nostalgia: «$40 mil»

Descubre cómo los contratos de leyendas de WWE permiten a exluchadores seguir ganando dinero mediante el uso de su imagen en videojuegos, figuras, y más.

¿De qué manera? A través de las recientes declaraciones de D-Von Dudley en un reciente video de su canal de YouTube:

«Ahora, hay algo llamado contrato de leyendas, o un trato de leyendas, por así decirlo. Me alegra decir que Bubba y yo tenemos un contrato de leyendas. Lo firmamos hace unos dos o tres años, y sigue fuerte y generando dinero. Ha sido una gran oportunidad para nosotros, porque recuerda que en los 80 y 90, cuando terminabas, terminabas; no teníamos nada como esto para poder seguir ganando dinero. Así que los tiempos han cambiado, y definitivamente me alegra haber cambiado con ellos.

Lo que consiste el trato de leyendas es que WWE puede usar tu imagen. Pueden ponerte en videojuegos, en figuras de acción, en tazas y camisetas. Lo que sea, ellos lo harán. Sigues ganando dinero de una forma u otra con la compañía, y probablemente sea muy buen dinero. Cuando empiezas a generar ventas de mercancía y recibes más de $30,000 o $40,000 por cheque, eso es realmente, realmente buen dinero. Así que estoy muy contento y satisfecho con lo que está pasando con eso.»