WWE le ofreció un jugoso contrato a Natalya

Hasta el mes pasado,al contrato de Natalya con WWE estaba a punto de expirar, aunque no se conocía la fecha exacta. Si bien las partes estaban en conversaciones para una posible renovación, también habían informes que decían que la luchadora estaba evaluando sus opciones dentro y fuera de la WWE. No obstante, hace unas horas se pudo conocer un reporte de que The Queen of Harts ya había renovado con la compañía, justo unos días antes de que feneciera su contrato anterior.

► WWE no quería perder a Natalya

Al respecto, según el reciente Wrestling Observer Newsletter, el nuevo contrato de Natalya se finalizó cuando su contrato estaba a punto de expirar. Además, Dave Meltzer mencionó que fuentes cercanas a la situación revelaron que WWE reconoció el riesgo de perderla e hizo una fuerte oferta para retenerla. Este movimiento se hizo hace meses y, aunque WWE tenía la intención de anunciarlo, la noticia surgió de antemano.

Natalya, que ha estado en la WWE desde el año 2008, cuenta con la permanencia más larga de cualquier mujer en la historia moderna de la compañía. Sólo Randy Orton y The Miz tienen una longevidad ininterrumpida comparable en el elenco actual. Y es que a sus 42 años, The Queen of Harts sigue siendo un activo valioso para el negocio y WWE ha asegurado su presencia continua, probablemente hasta que culminen sus días como luchadora.

Natalya no ha sido vista ni en la programación ni detrás del escenario desde que firmó su nuevo contrato. Aunque no hay planes creativos para ella, la veterana podría estarse tomando un breve descanso o bien la compañía podría estarla reservando para un gran regreso al ring.