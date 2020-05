La audiencia en vivo regresó a WWE esta semana. Específicamente, en el show de WWE Raw de esta noche, en donde también vimos a Apollo Crews coronarse como NUEVO Campeón de los Estados Unidos WWE. Si bien no fueron fans propiamente, sí fueron atletas del WWE Performance Center que actuaron como fanáticos y apoyaron a sus amigos o a sus Superestrellas favoritas. Algo que vimos en AEW Dynamite desde que empezó todo el estado de emergencia en Florida y Georgia por este coronavirus.

► WWE le ganó a AEW

Aunque algo importante a destacar, es el hecho que WWE le ganó a AEW en el tema del manejo de los fans. Sí, no hablamos del nivel de ruido que lograron hacer, ni nada por el estilo, sino en términos de distanciamiento social, tan importante hoy en día.

"¡Esta audiencia de atletas del WWE Performance Center que está debidamente aplicando la distancia social está EMOCIONADA por WWE Raw!"

Las Superestrellas de NXT estuvieron separadas entre sí de manera uniforme en la multitud, además de que WWE tenía una barrera de plexiglás alrededor del ring, algo que en AEW no ocurre. En AEW no hay una barricada rodeando el ring, solamente la barrera de protección clásica de colchón que separa a los fans del ring. Además, en AEW tampoco hay distancia social en los shows, pues todos los luchadores que asisten como fans, están uno encima del otro.

Eso sí, ambos programas han usado más de 10 personas entre las del ring, cámaras, cables, audio, campana y comentarios, así como no se ha guardado mucha distancia para algunos momentos del show:

Y sí, aunque muchos digan que no hay necesidad de tener distanciamiento social en esas grabaciones por el hecho de que no se admite que una persona con síntomas de gripa o temperatura alta ingrese al edificio, la realidad es que el que haya un distanciamiento social en televisión es un ejemplo que WWE quiere dar a las personas que los miran en el mundo de cómo se debe actuar en esta época de pandemia. así como el fútbol, aunque en el fútbol es un poco exagerado, pues nadie que haya dado positivo está en el estadio jugando.