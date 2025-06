WWE, Las Vegas y el efecto goteo de WrestleMania

Como en 2025, WrestleMania 42 en 2026 será en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Y «La Ciudad del Pecado» no solo ya se está preparando para la gran cita de la WWE del año próximo sino que está viendo un impulso en todos los sentidos cuando todavía falta mucho para los días 18 y 19 de abril.

Time to double down.#WrestleMania returns to @AllegiantStadm in Las @Vegas on April 18 & 19, 2026!

🎟️ Register to be the first to receive presale info: https://t.co/MdbkHpjGPA pic.twitter.com/k3JOCdBWCh

— WWE (@WWE) June 8, 2025