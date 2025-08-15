WWE lanza muchas playeras de elementos de AAA, algunas inesperadas

A pocos días de que la Arena Ciudad de México sea sede de Triplemanía XXXIII, el evento más importante de Lucha Libre AAA que se celebrará este sábado 16 de agosto de 2025, la WWE ha sorprendido a los aficionados con el lanzamiento de una nueva línea de mercancía oficial protagonizada por las máximas estrellas de AAA.

Entre las playeras lanzadas por WWE destacan nombres icónicos de AAA como Pagano, Psycho Clown y Mr. Iguana, luchadores que se han ganado el corazón del público por su carisma y estilo único en el ring, además que ya aparecieron en World Collide, por lo que ya había mercancía de estos gladiadores anteriormente.

Ahora, en la lista de playeras se da la inclusión de Faby Apache y Flammer, quienes competirán por el Campeonato Reina de Reinas en una triple amenaza ante la superestrella de WWE Natalya. El choque, que reunirá a tres generaciones de talento femenino, promete ser uno de los combates más emocionantes de la noche.

La colección también incluye a figuras como Abismo Negro, Mecha Wolf, Cibernético, Taurus, Niño Hamburguesa, Microman, La Hiedra, El Mesías, Pimpinela Escarlata y Hijo de Dr. Wagner Jr. Muchos de ellos podrían participar en la tradicional Copa Bardahl, torneo caracterizado por su intensidad y sorpresas, aunque AAA aún no ha confirmado la lista oficial de contendientes.

Con esta estrategia, WWE y AAA no solo generan expectativa para Triplemanía XXXIII, sino que también sobre el futuro de varios de estos elementos, sobre si firmaron acuerdos para mantenerse en la empresa o si solo es un acuerdo temporal.