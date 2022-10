WWE ha sorprendido a los coleccionistas con un gran regalo. Acaba de poner a la venta un inédito cinturón de campeonato en donde se le rinde un homenaje a dos de las más grandes figuras en la historia de la compañía, Kane y The Undertaker, The Brothers of Destruction.

Por tan solo 500 dólares, los coleccionistas pueden adquirir un cinturón cuyo diseño representa al antiguo Campeonato Mundial de Parejas WWF que Kane y Undertaker tuvieron durante 90 días en tres oportunidades a lo largo de su etapa.

► WWE Shop lanza gran cinturón de campeonato en honor a Los Hermanos de la Destrucción

Como se puede apreciar, el título tiene elementos de Kane, como su apodo: The Big Red Monster y su máscara, mientras que al lado derecho aparece la marca de Undertaker, Deadman Inc., y dos símbolos que lo representan.

«The Undertaker y Kane son fuerzas casi imparables por sí solos, pero dejan una devastación bíblica a su paso cuando unen sus fuerzas como The Brothers of Destruction. Conmemora más de dos décadas de The Phenom y The Big Red Monster diezmando el panorama de la WWE con esta réplica del cinturón del Campeonato de Réplica de Signature Series.

«Las imágenes del infierno de Kane y del hombre muerto, The Undertaker, se encuentra en medio de este cinturón de Campeonato Mundial de Parejas, lo que se convierte en la adición oscura e inquietante perfecta a la colección de cualquier fanático exigente de WWE».