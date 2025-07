WWE intentó detener a AEW durante All In: Texas

Bryan Danielson ignoró una carta legal de WWE que le prohibía hacer el «YES chant» y lo hizo en AEW All In: Texas. Según Dave Meltzer, fue una decisión avalada por Tony Khan como respuesta a la presión.

El Editor en Jefe del Wrestling Observer habla de ello con su compañero Bryan Álvarez en la edición más reciente de su show de radio:

DM : «También estaba Bryan Danielson con una máscara de Blue Panther, lo cual fue hilarante. Y recibió una carta que le decía: ‘No hagas el cántico del YES, no lideres el cántico del YES’ . Y luego fue y lo hizo de todas formas».

Álvarez lo interrumpe antes de que Meltzer pueda terminar la frase sobre la respuesta de Khan, intentando evitar que se desvíe del tema. Le dice que no está hablando de los cánticos sino del combate/historia. Meltzer señala que todo forma parte de una historia importante y general sobre cómo WWE está tratando de fastidiar a AEW, y cómo AEW no se deja intimidar.

DM : «Aquí hay una historia de fondo importante. Una de las razones por las que el show duró tanto fue porque no se iban a dejar intimidar . Fueron directamente a competir con Saturday Night’s Main Event, y eso es parte del tema principal de: ‘WWE hizo esto, y esto, y esto’ para arruinar el show. Y AEW respondió».

Luego discuten brevemente sobre el tema de la contraprogramación entre WWE y AEW antes de volver al asunto de la carta.

— All Elite Wrestling (@AEW) July 13, 2025