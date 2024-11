WWE ID: ¿Qué opina Brett Lauderdale, dueño de GCW?

En cuanto WWE ID se anunció, surgió una nota de preocupación en la escena independiente de la lucha libre, que tiene una de sus principales fuerzas en GCW. De hecho, en Game Changer Wrestling luchan algunos de los participantes del programa como el popular «Cartwheel» Jack Summit.

► Brett Lauderdale habla de WWE ID

Ahora, ¿en la promotora temen lo que puede avecinarse? Su dueño, Brett Lauderdale, se pronuncia asi en Business of the Business:

«Aún no estoy cambiando nada. No sé si hay algún impacto todavía. Creo que todos seguimos tratando de entender qué es exactamente. Incluso las personas que forman parte de ello aún están tratando de descifrarlo por completo. Parece algo positivo, basándome en los parámetros, las pautas y la explicación de lo que es. Parece ser útil para los luchadores. No hay pautas o restricciones cuando trabajas con talento identificado por WWE. ¿Eso será siempre así? No lo sé. Esa es la situación actual. Hasta que vea algo diferente, no tengo razones para pensar que vaya a cambiar.»

Hasta ahora, los luchadores anunciados para WWE ID son:

Aaron Rourke – Beyond Wrestling

Bryce Donovan – Wrestling Open

«Cold Brew» Cappuccino Jones – This is Wrestling

Ice Williams – Future Stars of Wrestling (FSW)

«Cartwheel» Jack Summit – Game Changer Wrestling (GCW)

Jackson Drake – Firestar Pro Wrestling (FSPW)

Marcus Mathers – Game Changer Wrestling (GCW)

«Real-Life Action Figure» GAL – Wrestling Open

Ricky Smokes – Chaotic Wrestling

Sam Hardaway Holloway ​​​​​​- International Wrestling Cartel (IWC)

Sean Legacy – Pro Wrestling Revolution/NOAH

Zayda Steel ​​- Combat Zone Wrestling (CZW)

«The Petite Powerhouse» Zara Zakher – Millenium Pro Wrestling (MPW)

Jordan Oasis – Future Stars Of Wrestling (FSW)

«Intangible» Zoë Sager – Lions Gate Dojo

Brad Taylor – Paradise Alley Pro Wrestling (PAPW)

«The Problem» Aaron Roberts – Memphis Wrestling

#WWEID welcomes @bradbay1or Scouted From: Paradise Alley Pro Wrestling (PAPW) Hometown: Naples, FL by way of Fairfield, CT pic.twitter.com/Q0oN2hLqMW — WWE ID (@WWEID) November 19, 2024