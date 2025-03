WWE ID: Brett Lauderdale contradice a Dave Meltzer

El programa WWE ID ha estado causando sensación en la escena independiente de lucha libre profesional en el mejor de los sentidos. Uno de sus participantes, el popular Jack Cartwheel, decía no hace mucho que beneficia a toda la industria. Otro nombre reconocible del circuito como Alec Price comentaba que eleva el nivel del mismo. E incluso el de cuando en cuando controvertido Effy lo aplaudía (también a WWE Evolve).

En esta ocasión traemos dos novedades que están relacionadas. Por un lado, una breve explicación de Dave Meltzer en el boletín del Wrestling Observer acerca de cómo funciona:

Por el otro, una respuesta de Brett Lauderdale, mandamás de Game Changer Wrestling, a dicha información:

My experience with WWE ID:

1. Gabe doesn’t put the matches together

2. I’ve never seen or heard of a script

3. We are «allowed» to push «WWE ID» on talent announcements (but we don’t)

4. Not aware of any travel stipend or travel share but that would be cool! https://t.co/1XEcRjyOj9

— brett lauderdale (@Lauderdale11) March 14, 2025