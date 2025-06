John Cena sorprendió al mundo de la lucha libre profesional, tras imitar la Pipebomb de CM Punk en la edición de SmackDown del 20 de junio. Este momento rompió el Internet, así como lo hiciera la primera Pipebomb, la que CM Punk hizo en 2011.

Y ahora, se siguen conociendo más detalles de esta promo, pues Wrestle Votes reportó recientemente que hubo cambios de última hora en la Pipebomb. No en las palabras de Cena, sino en la presentación de la misma.

► Así fueron los cambios al aire dentro de la Pipebomb de John Cena en SmackDown

«Es curioso que lo digas, porque el sábado escuché que si vuelves a ver el segmento, verás que después de unos cinco minutos de que él estaba tirado ahí, un réferi se desliza hacia el ring para revisarlo. Me dijeron que hicieron eso para que no se viera tan incómodo que estuviera ahí tirado tanto tiempo. Eso no estaba planeado así, pero alguien en la parte de atrás dijo: ‘No puede quedarse ahí, tirado diez minutos, manda a alguien’, y eso fue lo que hicieron».

Recordemos que Cena atacó a CM Punk y lo arrojó sobre una mesa. Punk se quedó tendido escuchando las palabras de Cena y lamentándose por el golpe tan fuerte. Hasta que una réferi apareció para revisar a Punk y ayudarlo a cambiar la incómoda posición en la que había quedado, algo inicialmente no planeado, mientras Cena seguía hablando.