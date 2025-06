WWE haría un nuevo despido este fin de semana

Durante el pasado mes de mayo, hemos visto como WWE ha terminado los contratos de más de una decena de luchadores, tanto del elenco principal como de NXT. Además, hace menos de dos semanas también se confirmaron las salidas de Carlito y R-Truth (quien volvería después) por vencimiento de sus contratos, con lo que evidentemente la compañía busca refrescar sus elencos ante la llegada de nuevos talentos.

► Brooks Jensen podría ser cortado

En la reciente edición del Bryan and Vinny Show, Bryan Álvarez habló sobre la expulsión de Brooks Jensen de la facción The Culling, por parte de Izzi Dame, la semana pasada en NXT. Álvarez criticó todo el segmento por no tener ningún sentido. Alvarez agregó que probablemente esta situación se deba a que Jensen podría ser despedido señalando que muchos en la WWE están nerviosos porque los viernes se han convertido en días de recortes de talento.

«Quiero dejarlo muy claro: no estoy abogando por esto ni quiero que suceda, pero mañana es viernes. Y espero despertar y ver que el virgen (Brooks Jensen) ha sido despedido. Les puedo decir que hay mucha gente en la WWE ahora mismo muy nerviosa por el viernes, ya que es el día de los despidos y últimamente han estado recortando talento.»

Sin duda, esta es una situación que pone tensa a las estrellas en la WWE, teniendo en cuenta que, tras la última oleada de despidos, se anticipó que estos podrían continuar en los próximos días, y el caso de Jensen podría ser el siguiente.

Brooks Jensen formó parte de The Culling hasta hace una semana, cuando fue expulsado por Izzy Dame, y confirmado por esta misma durante la reciente edición de NXT, donde el luchador ni siquiera apareció.