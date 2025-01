WrestleMania 41 está a la vuelta de la esquina. Y, por tal motivo, WWE ya empieza a trabajar en todos los grandes eventos que se realizarán durante el fin de semana de WrestleMania, o como es más conocido, el tradicional WrestleMania Weekend.

Uno de esos grandes eventos presentados por WWE es la ceremonia de inducción al Salón de la Fama WWE. Para este año 2025, no se ha anunciado ningún inducido, ni tampoco hay rumores con respecto a nombres.

► WWE modificaría la ceremonia del Hall of Fame para que no se vayan antes de acabar la función

Sin embargo, ahora hay un nuevo rumor y es que Wrestle Votes, una fuente que en ocasiones acierta y en otras no, por lo que hay que tomar esta información con pinzas, está señalando que WWE buscaría una manera de que los fans no se vayan de la ceremonia antes de que la misma finalice.

Y es que, el año pasado, dado que Paul Heyman, el estelarista, fue inducido de primero, muchos fans y hasta invitados especiales, abandonaron el recinto tras sus palabras, algo que no gustó a WWE. Este fue su interesante reporte:

«Lo único que puedo decir es que no estuvieron contentos con cómo sucedió todo el año pasado en Filadelfia… en términos de la cantidad de público que quedaba incluso media hora después. Una vez que Paul Heyman terminó de hablar el año pasado, la mayoría de la audiencia se fue, y WWE no estaba muy entusiasmada con eso.

«Hablé con una fuente que dijo que realmente no podían culparlos porque el evento principal fue al inicio. Es el comienzo de un fin de semana muy largo para mucha gente, así que, si pueden salir de ahí a las 10:30, van a aprovechar la oportunidad.

«Sin embargo, WWE no estaba contenta con eso, así que creo que no quieren repetirlo. Sé que están tratando de encontrar formas diferentes de presentar todo. Simplemente no sé cuáles son aún».