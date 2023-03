Lele Pons es influencer, actriz, cantante, una celebridad con más de 17 millones de suscriptores en YouTube. Nada tiene que ver con la lucha libre profesional o, más concretamente, la WWE, pero ahora nos preguntamos si podría ser la siguiente celebridad en trabajar con la compañía número uno.

Como está haciendo actualmente el también famoso Logan Paul, que justamente la entrevistó a ella y a su pareja, el cantante Guaynaa, recientemente en Impaulsive. Y fue la misma Lele Pons la que dio a conocer que el imperio se puso en contacto con ella para saber si está interesada en una colaboración.

> Lele Pons, ¿la próxima celebridad en WWE?

“Se acercaron a mí. No estoy bromeando. Se acercaron y fue como: ‘Tienes que hacerlo’. Si algo sucede en mi carrera, como si hay un escándalo o algo así, simplemente voy a ir por ese camino (bromea)“.

Luego de bromar con que ese es el camino que tomó el mismo Logan Paul, Guyanaa dijo que le ofrecieron $20 millones. Y Lele Pons apuntó:

“Me pueden ofrecer $20 millones, no se trata del dinero, realmente no. Mentalmente, quiero estar preparada. Tienes que estar mentalmente preparada. No debería importarte un carajo lo que digan los demás porque es mucha confrontación. Apesto en la confrontación”.

Es una incógnita si la celebridad va a unirse a la WWE próximamente, pero veremos si tenemos novedades en este sentido. Mientras tanto, Logan Paul se está preparando para verse las caras con Seth Rollins en un mano a mano en WrestleMania 39. Es la única lucha anunciada para la primera noche.

