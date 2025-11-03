WWE ha modificado el nombre de Zelina Vega

Zelina Vega luchó por última vez en el pasado mes de agosto, cuando tuvo una rivalidad con Giulia, aunque no logró conquistar el Campeonato Femenil de los Estados Unidos. Luego de eso, desapareció algunas semanas hasta que eventualmente volvió para ayudar a su esposo, Aleister Black, en una lucha contra Damian Priest, y desde entonces el dúo se ha mantenido activo en pantallas.

► WWE elimina el apellido de Zelina Vega

El cambio de Zelina Vega ha sido notorio, respecto a la persona que formaba parte de LWO, ya que ahora adopta una apariencia más oscura, acorde al personaje de Aleister Black. Sin embargo, existe otra situación más notoria todavía, ya que WWE ha eliminado discretamente el «Vega» de su nombre luchístico y esto puede apreciarse en la página oficial de la compañía.

En la página de las Superestrellas en WWE.com la luchadora ahora aparece simplemente como «Zelina», sin mencionar su apellido en el encabezado. La misma cuenta con su biografía actualizada, donde fue la primera Reina del Ring, y también consta el campeonato en parejas que obtuvo junto a Carmella, así como el Campeonato Femenil de los Estados Unidos, obtenido a inicios de este año.

Este tipo de modificación de nombre se ha convertido en una práctica habitual en WWE, donde numerosas estrellas han recibido el tratamiento de un solo nombre a lo largo de los años, tanto en la época de Vince McMahon como en la de Triple H (aunque de forma menos común). Si bien aún no se ha mencionado en televisión, la medida parece oficial y solo será cuestión de tiempo para que esto pueda mostrarse en pantallas.