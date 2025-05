WWE ha escogido a la nueva cara de Triple A: «Lo van a impulsar»

La adquisición de Triple A a manos de WWE sigue brindando novedades. Desde SÚPER LUCHAS, naturalmente, las seguimos muy de cerca. En nuestro Podcast, traído a ustedes por Ernesto Ocampo y Milton Eloir, hemos hecho una cobertura repleta de información exclusiva y análisis, y en esta línea es que continuamos con las noticias. Esta vez escuchamos a Dave Meltzer, periodista del Wrestling Observer, con algunas contemplaciones respecto al porvenir de la promoción mexicana y sus planes.

O, a decir verdad, planes que vienen desde las altas esferas de WWE, en una dinámica a la que tendremos que acostumbrarnos con el tiempo.

► La desprolijidad de WWE

En una de sus más recientes entregas de la Wrestling Observer Radio, Meltzer se refirió al desprolijo anuncio que lanzó WWE en su transmisión de Raw a propósito del Mega Campeonato. Y esta fue la explicación que encontró al tema:

«Supongo que quisieron lanzar el anuncio porque falta poco y quieren vender tickets. Pensaron que si lo anunciaban en Raw y por el Mega Campeonato [lo iban a lograr]. Lo promocionaron así [en la versión estadounidense], pero en México pusieron un gráfico diferente y no mencionaban que era por el título porque en teoría la gente de México sabe que Alberto del Rio es el campeón, pero no en Estados Unidos. Pensaban que si únicamente lo anunciaban en los EU, en México no iban a saberlo, sin darse cuenta de que todos lo iban a notar instatáneamente».

► WWE ha escogido a la nueva cara de Triple A

Renglón seguido, el periodista hizo énfasis en un hecho que venía siendo cantado al confirmar qué se trae entre manos WWE sobre la elección de la nueva cara de Triple A. Como dato adicional, dio a conocer cuál era la idea original en torno al Campeonato antes de que WWE interviniera y algunos detalles acerca de las recientes tomas de decisiones detrás de escena:

«Se pasaron los últimos meses construyendo a Alberto e iba a conducir a una lucha contra Latin Lover por el campeonato y probablemente también por la cabellera. O, si Latin Lover no podía luchar porque ya casi tiene 60, un representante. Pero no iba a ser Vikingo: ya habían luchado y Alberto lo había vencido por el título. Ya habían pasado de página.

«Y ahora, de repente, anuncian esta lucha. Se suponía que originalmente WWE no iba a interrumpir las historias planeadas, lo cual solo duró un par de semanas porque no quieren a Alberto como campeón; quieren a Vikingo como campeón porque es al que están impulsando [como la cara de Triple A]. Esto dice quién está a cargo de veras, aun cuando todavía no se completó la compra. WWE está manejando el rumbo creativo al menos del Mega Campeonato y quizás los otros títulos también, porque ahora, de sopetón, todos los títulos están en juego».

Que el joven de 28 años haya sido el apuntado para liderar esta nueva etapa de Triple A no es ninguna sorpresa. Las intenciones quedaron muy claras cuando salió al salve de Rey Fenix en WrestleMania 41 y desde entonces todos los caminos van en esa dirección, cuando (antes de la adquisición) parecía que ese tren le había pasado. Tampoco sorprende que el señalado no lleve máscara, pues WWE siempre ha sentido aversión por aquellos que llevan la tela sagrada, una filosofía que viene de los tiempos de Vince McMahon (que tiene como excepción a su ídolo Mil Máscaras) y con la cual Triple H se ha «educado».

También hay que subrayar el hecho de que Paul Levesque y su círculo optaran por descontinuar cualquier impulso para un viejo conocido como lo es Alberto del Rio, aunque cause poca sorpresa.